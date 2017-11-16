 Bebek'te Arda Turan buluşması – Fotomaç – 16 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Kasım 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Bebek'te Arda Turan buluşması

    Bebek'te Arda Turan buluşması

    Barcelona’dan Arda Turan’ı kiralamak isteyen ve kaynak arayışında olan G.Saray’da başkan Dursun Özbek, forma sponsoru NEF inşaat ile el sıkıştı

    G.Saray'ın Arda Turan sevdası bitmedi... Milli futbolcu, adım adım yuvasına yaklaşıyor. Barcelona'da satılması düşünülen, ancak maliyeti nedeniyle transferi sıkıntılı olan Arda'yı kiralık olarak takıma geri kazandırmayı düşünen başkan Dursun Özbek, kaynak arayışlarında mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılı takımın forma sponsoru olan, ayrıca Barcelona ile de sponsorluk anlaşması bulunan NEF İnşaat'ın İcra Kurulu Başkanı Erden Timur ile Bebek'te bir balıkçıda bir araya gelen Özbek, bu transferin gerçekleşmesi konusunda el sıkıştı.

    1.5 YILLIK KİRALAMA
    Önceki gece gerçekleşen görüşmede, sponsor kuruluşun Arda'nın ücretinin bir kısmını ödeme sıcak baktığı öğrenildi. Transferdeki en önemli sorun ise Arda'nın Ocak ayında mı, yoksa sezon sonu mu döneceği konusu. G.Saray 1.5 yıllık kiralama anlaşması düşünüyor.

    DAKİKASI 11 BİN EURO
    Marca, Arda için 34 milyon euro ödenmesini 'korkunç bir iş' diye değerlendirdi. "Arda 55 maçta 3020 dakika oynadı. Her bir dakikası yaklaşık 11 bin euro" diye yazdı.
    1. 16 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:10
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bebek'te Arda Turan buluşması haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.