Bebek'te Arda Turan buluşması

Barcelona’dan Arda Turan’ı kiralamak isteyen ve kaynak arayışında olan G.Saray’da başkan Dursun Özbek, forma sponsoru NEF inşaat ile el sıkıştı

G.Saray'ın Arda Turan sevdası bitmedi... Milli futbolcu, adım adım yuvasına yaklaşıyor. Barcelona'da satılması düşünülen, ancak maliyeti nedeniyle transferi sıkıntılı olan Arda'yı kiralık olarak takıma geri kazandırmayı düşünen başkan Dursun Özbek, kaynak arayışlarında mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılı takımın forma sponsoru olan, ayrıca Barcelona ile de sponsorluk anlaşması bulunan NEF İnşaat'ın İcra Kurulu Başkanı Erden Timur ile Bebek'te bir balıkçıda bir araya gelen Özbek, bu transferin gerçekleşmesi konusunda el sıkıştı.



1.5 YILLIK KİRALAMA

Önceki gece gerçekleşen görüşmede, sponsor kuruluşun Arda'nın ücretinin bir kısmını ödeme sıcak baktığı öğrenildi. Transferdeki en önemli sorun ise Arda'nın Ocak ayında mı, yoksa sezon sonu mu döneceği konusu. G.Saray 1.5 yıllık kiralama anlaşması düşünüyor.



DAKİKASI 11 BİN EURO

Marca, Arda için 34 milyon euro ödenmesini 'korkunç bir iş' diye değerlendirdi. "Arda 55 maçta 3020 dakika oynadı. Her bir dakikası yaklaşık 11 bin euro" diye yazdı.