Bebek'te Arda Turan buluşması
Barcelona’dan Arda Turan’ı kiralamak isteyen ve kaynak arayışında olan G.Saray’da başkan Dursun Özbek, forma sponsoru NEF inşaat ile el sıkıştı
1.5 YILLIK KİRALAMA
Önceki gece gerçekleşen görüşmede, sponsor kuruluşun Arda'nın ücretinin bir kısmını ödeme sıcak baktığı öğrenildi. Transferdeki en önemli sorun ise Arda'nın Ocak ayında mı, yoksa sezon sonu mu döneceği konusu. G.Saray 1.5 yıllık kiralama anlaşması düşünüyor.
DAKİKASI 11 BİN EURO
Marca, Arda için 34 milyon euro ödenmesini 'korkunç bir iş' diye değerlendirdi. "Arda 55 maçta 3020 dakika oynadı. Her bir dakikası yaklaşık 11 bin euro" diye yazdı.
- 16 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 09:10
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Fener'den Oğuzhan bombası!
Toplam 22
Yorum
Haydar Sırf bu yüzden BJK Oğuzhan sız oynama formülleri arıyor. Bulamayıp puan kaybedince mecburen kullanıyorlar. Söke söke alacaklar.
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‘Paşa keyfi bilir’
Toplam 3
Yorum
GERCEK FENERLİ RVP SKATLANMIŞTIR SAKATLIĞI GEÇTİKDEN SONRA FENERBAHÇEYİ ŞAMPİYON YAPACAKTIR.
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Savaşan Hollandalı
Toplam 5
Yorum
fenerli forma bulamayan adamı fener ne yapacak
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