Ali Palabıyık, Galatasaray’a iyi geliyor
FIFA kokartlı hakemlerden Ali Palabıyık, Galatasaray’ın bu hafta deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçıyla birlikte 14. kez sarı-kırmızılıların karşılaşmasını yönetecek. Galatasaray, Palabıyık'ın yönettiği karşılaşmalarda 7 kez sahadan galip ayrıldı.
Ali Palabıyık ile 14. maç
Ali Palabıyık, sarı-kırmızılıların bugüne kadar 13 karşılaşmasında görev aldı. Galatasaray, geride kalan maçların 7'sinde sahadan galip ayrılırken, 3 kez mağlup oldu. 3 müsabakada ise rakipleriyle yenişemedi. Palabıyık, Galatasaray'ın son olarak 25 Ağustos 2017'de Türk Telekom Stadyumu'nda oynadığı Demir Grup Sivasspor mücadelesinde düdük çaldı. Bu karşılaşmadan sarı-kırmızılılar, 3-0 galip ayrılmıştı.
- 16 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:58
-
Gözyaşlarıyla seçime
Toplam 6
Yorum
ERAY TS İyi olmuş. TS'ye laf atıyordu Antalya daha çok hak ediyor falan diye...
-
Şenol Güneş'ten Milli Takım sözleri...
Toplam 8
Yorum
ERAY TS Yok böyle iyi. Bjk efsanesi olsun. Stadyumumuzdan adını söktürene kadar bjk'nin başında kalsın. Milli takıma da gitmesin.
-
Haftanın hakemleri belli oldu
Toplam 2
Yorum
NEDEN PALABIYIK? ÇÜNKÜ GS YİDE DOĞRAYACAKLAR.
Ali Palabıyık, Galatasaray’a iyi geliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.