 Ali Palabıyık, Galatasaray’a iyi geliyor – Fotomaç – 16 Kasım 2017 ;
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    16 Kasım 2017, Perşembe
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    Ali Palabıyık, Galatasaray’a iyi geliyor

    Ali Palabıyık, Galatasaray’a iyi geliyor

    FIFA kokartlı hakemlerden Ali Palabıyık, Galatasaray’ın bu hafta deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçıyla birlikte 14. kez sarı-kırmızılıların karşılaşmasını yönetecek. Galatasaray, Palabıyık'ın yönettiği karşılaşmalarda 7 kez sahadan galip ayrıldı.

    Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında cumartesi günü saat 19.30'da 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Medipol Başakşehir ile mücadele edecek. Zirveyi yakından ilgilendiren bu müsabakayı Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Suat Arslanboğa olacak.

    Ali Palabıyık ile 14. maç
    Ali Palabıyık, sarı-kırmızılıların bugüne kadar 13 karşılaşmasında görev aldı. Galatasaray, geride kalan maçların 7'sinde sahadan galip ayrılırken, 3 kez mağlup oldu. 3 müsabakada ise rakipleriyle yenişemedi. Palabıyık, Galatasaray'ın son olarak 25 Ağustos 2017'de Türk Telekom Stadyumu'nda oynadığı Demir Grup Sivasspor mücadelesinde düdük çaldı. Bu karşılaşmadan sarı-kırmızılılar, 3-0 galip ayrılmıştı.
    1. 16 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:58
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