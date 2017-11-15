 Süper ligde seyirci ortalaması arttı – Fotomaç – 15 Kasım 2017 ;
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    15 Kasım 2017, Çarşamba
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    Süper ligde seyirci ortalaması arttı

    Süper ligde seyirci ortalaması arttı

    Süper Lig’de seyirci ortalamaları geçtiğimiz yıla oranla artışa geçti. Özellikle geçtiğimiz yıl stadyumlarını dolduramayan takımların seyirci ortalamalarında meydana gelen artış yüzleri güldürdü.

    2017-2018 yılına hızlı giriş yapan Galatasaray, geçtiğimiz 11 hafta itibariyle seyirci ortalamasında da liderlik koltuğuna oturdu. Sarı kırmızılılar kendi evinde oynadığı maçlarda 40 bin 842 seyirci ortalaması yakalayıp zirvenin sahibi oldu. Son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş, Vodafone Park'ta ilk 11 hafta itibariyle ortalama 34 bin 225 seyirciye oynarken bu alanda Galatasaray'ın ardından ikinci sırada yer aldı. Sezona Aykut Kocaman yönetiminde giren Fenerbahçe, geçtiğimiz sezona oranla ortalamasında büyük artış yaşadı. Sarı lacivertliler geçtiğimiz sezonun ilk 11 haftasında yakaladığı 18 bin 907'lik ortalamayı bu sezon 30 bin 443'e çıkardı.Fenerbahçe'nin yakaladığı bu artışta evinde oynadığı Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir maçlarının da etkisi oldu.Sezona önemli transferlerle giren Trabzonspor, dört büyükler içerisinde seyirci ortalaması en çok artan takım oldu.Geçtiğimiz sezon evindeki maçlarda 6 bin 673 ortalamaya oynayan Karadeniz ekibi bu sene geride kalan 11 haftada 24 bin 864 seyirci ortalamasına ulaştı.

    EN ÇOK KONUŞULANLAR
    Süper Lig'in başladığı tarih olan 11 Ağustos'tan itibaren en çok konuşulan kulüpler belli oldu. ITS Medya'nın gerçekleştirdiği incelemeye göre medyanın en popüleri Beşiktaş oldu. Beşiktaş 11 Ağustos'tan bugüne 32 bin 428 habere konu olurken, siyah beyazlıları 31 bin 453 haberle Fenerbahçe, 28 bin 407 haberle Galatasaray, 21 bin 955 haberle Trabzonspor, 14 bin 478 haberle Göztepe, 11 bin 319 haberle Medipol Başakşehir takip etti.
    1. 15 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:38
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