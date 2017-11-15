Süper ligde seyirci ortalaması arttı
Süper Lig’de seyirci ortalamaları geçtiğimiz yıla oranla artışa geçti. Özellikle geçtiğimiz yıl stadyumlarını dolduramayan takımların seyirci ortalamalarında meydana gelen artış yüzleri güldürdü.
EN ÇOK KONUŞULANLAR
Süper Lig'in başladığı tarih olan 11 Ağustos'tan itibaren en çok konuşulan kulüpler belli oldu. ITS Medya'nın gerçekleştirdiği incelemeye göre medyanın en popüleri Beşiktaş oldu. Beşiktaş 11 Ağustos'tan bugüne 32 bin 428 habere konu olurken, siyah beyazlıları 31 bin 453 haberle Fenerbahçe, 28 bin 407 haberle Galatasaray, 21 bin 955 haberle Trabzonspor, 14 bin 478 haberle Göztepe, 11 bin 319 haberle Medipol Başakşehir takip etti.
- 15 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:38
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Selçuk İnan'dan veda kararı
Toplam 4
Yorum
Gertos Hadi inşallah olacak olacak arkasından diğerleride gelir insallah darısı lucescu ya
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A Milli Takım'ın başına Şenol Güneş geçmeli mi?
Toplam 3
Yorum
fatih yılmaz vural a bir şans verin be
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TFF'den Güneş'e yeni teklif
Toplam 9
Yorum
yamin Şenol Güneş olsam Yıldırım Demirören in ekibine dahil olarak kendimi yıpratmam
Süper ligde seyirci ortalaması arttı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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