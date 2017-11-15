 Selçuk İnan'dan veda kararı – Fotomaç – 15 Kasım 2017 ;
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    15 Kasım 2017, Çarşamba
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    Selçuk İnan'dan veda kararı

    Selçuk İnan'dan veda kararı

    Yıldız futbolcunun önümüzdeki günlerde milli formaya veda etmesi bekleniyor

    Bu sezon hem Galatasaray hem de Milli Takım'daki formasını kaptıran Selçuk İnan'ın önemli bir kararın eşiğinde olduğu öğrenildi. 32 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki günlerde Milli Takım'ı bıraktığını açıklaması bekleniyor. Selçuk'u başka futbolcuların da izleyebileceği belirtiliyor.
    1. 15 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 08:58
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