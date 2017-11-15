Selçuk İnan'dan veda kararı
Yıldız futbolcunun önümüzdeki günlerde milli formaya veda etmesi bekleniyor
- 15 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 08:58
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Fener'in B planı: Jorge Jesus
Toplam 1
Yorum
ddedde yumurta tavuğun ...... gelince Jesus çıktı.:))
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İsmail Kartal'dan Kocaman yorumu
Toplam 8
Yorum
aynen aynen
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Lucescu saklandı
Toplam 2
Yorum
gücünüz yetmeyecek Ne yaparsanız yapın Şenol Güneşi Beşiktaş dan koparamayacaksınız.Bu haberler bilinçli ve kasti yapılıyor.Beşiktaşı durduramayacaksınız.
Selçuk İnan'dan veda kararı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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