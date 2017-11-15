Selçuk İnan'dan veda kararı

Yıldız futbolcunun önümüzdeki günlerde milli formaya veda etmesi bekleniyor

Bu sezon hem Galatasaray hem de Milli Takım'daki formasını kaptıran Selçuk İnan'ın önemli bir kararın eşiğinde olduğu öğrenildi. 32 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki günlerde Milli Takım'ı bıraktığını açıklaması bekleniyor. Selçuk'u başka futbolcuların da izleyebileceği belirtiliyor.