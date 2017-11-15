 Meyer’den güzel haber – Fotomaç – 15 Kasım 2017 ;
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    15 Kasım 2017, Çarşamba
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    Meyer’den güzel haber

    Meyer’den güzel haber

    Schalke, G.Saray’ın listesinde yer alan yıldız ile sözleşme yenilemeyi düşünmediklerini açıkladı

    Galatasaray devre arasında eksikleri kapatmayı planlarken gündemdeki isimlerden birisi de Schalke'de forma giyen Max Meyer... 22 yaşındaki Alman futbolcunun, sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. Meyer'in durumuyla ilgili konuşan sportif direktör Heidel, oyuncu ile bir görüşme yapmadıklarını belirterek, "Meyer şu anda düzenli olarak forma giymiyor. Sözleşmesini uzatmak için bize eskisi gibi olacağını göstermeli" dedi. Bu durum Galatasaray cephesinde sevinçle karşılanırken sarı-kırmızılı ekibin, ara dönemde olmazsa sezon sonunda Meyer'i kadrosuna katmak istediği ifade edildi.
    Schalke alt yapısından yetişen Max Meyer, 2013 yılından bu yana A Takım'da forma giyiyor. Alman futbolcu, bu sezon oynadığı 11 resmi maçta 582 dakika süre alabildi ve 1 asist yaptı.
    1. 15 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:10
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