Hakan Balta kramponlarını asıyor
Sezon başı kadro dışı bırakılan ve A Takım'dan ayrı çalışan Hakan Balta, futbolu bırakma kararı aldı.
OĞLU ALTYAPIDA OYNUYOR
Galatasaray'dan sonra başka bir takımda oynamak istemeyen Balta'nın böyle bir karar aldığını yakın çevresine iletti. İgor Tudor geçen sezon ortasında göreve geldikten sonra Hakan Balta'dan sol bek oynamasını istemiş, Hakan buna yanaşmayınca Hırvat hoca tecrübeli oyuncunun biletini kesmişti. Hakan Balta'nın 10 yaşındaki oğlu Çağrı, Galatasaray altyapısında forma giyiyor.
LEVENT TÜZEMEN DİYOR Kİ
Balta'nın "Futbolu bırakacağım" demesinin bir anlamı yok. Zaten sezon sonu Galatasaray ile sözleşmesi bitiyor. Sarı-kırmızılı camiada uzun yıllar oynamış ve kaptanlık yapmış Hakan'ın, ben Florya'da yan gelip yatmasından rahatsızlık duymasını beklerdim. Galatasaray oynamasa da Hakan'a yıllık 1 milyon 250 bin Euro ödüyor. Hakan, futbolu yine Galatasaray'da bırakabilirdi ama kulübe destek olmak amacıyla kiralık da gidebilirdi. Bu şansını ocak ayında kullanırsa şık olur
- 15 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:35
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Çetin stoper avında
Toplam 2
Yorum
baksoy Altyapıdan bir liberoyu takıma monte edersen daha iyi olmaz mı ? yoksa içi göçmüş futbolcuların takıma faydası olmaz ? sen akıllı adamsın ?
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Pazdan gelmeye hazır
Toplam 2
Yorum
BİLAL NE KADAR FAYDA SAĞLAR ARTIK BİLEMEM
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"Bir kez daha şampiyon olmak istiyorum"
Toplam 2
Yorum
baksoy On senedir zaman istiyorsunuz toplama takımlardan 5-6 gol yiyorsunuz acaba trabzon sokaklarında gezerken taraftardan utanıyor musunuz ?
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