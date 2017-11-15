Hakan Balta kramponlarını asıyor

Sezon başı kadro dışı bırakılan ve A Takım'dan ayrı çalışan Hakan Balta, futbolu bırakma kararı aldı.

Galatasaray'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve yıllık 1 milyon 250 bin Euro kazanan 34 yaşındaki milli futbolcunun kendisine kulüp aramadığı ve sezon sonunda jübile yapacağı gelen haberler arasında.



OĞLU ALTYAPIDA OYNUYOR

Galatasaray'dan sonra başka bir takımda oynamak istemeyen Balta'nın böyle bir karar aldığını yakın çevresine iletti. İgor Tudor geçen sezon ortasında göreve geldikten sonra Hakan Balta'dan sol bek oynamasını istemiş, Hakan buna yanaşmayınca Hırvat hoca tecrübeli oyuncunun biletini kesmişti. Hakan Balta'nın 10 yaşındaki oğlu Çağrı, Galatasaray altyapısında forma giyiyor.



LEVENT TÜZEMEN DİYOR Kİ

Balta'nın "Futbolu bırakacağım" demesinin bir anlamı yok. Zaten sezon sonu Galatasaray ile sözleşmesi bitiyor. Sarı-kırmızılı camiada uzun yıllar oynamış ve kaptanlık yapmış Hakan'ın, ben Florya'da yan gelip yatmasından rahatsızlık duymasını beklerdim. Galatasaray oynamasa da Hakan'a yıllık 1 milyon 250 bin Euro ödüyor. Hakan, futbolu yine Galatasaray'da bırakabilirdi ama kulübe destek olmak amacıyla kiralık da gidebilirdi. Bu şansını ocak ayında kullanırsa şık olur