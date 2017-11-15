 Galatasaray'da Başakşehir maçı hazırlıkları – Fotomaç – 15 Kasım 2017 ;
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    15 Kasım 2017, Çarşamba
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    Galatasaray'da Başakşehir maçı hazırlıkları

    Galatasaray'da Başakşehir maçı hazırlıkları

    Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 12. haftasında 18 Kasım Cumartesi günü Medipol Başakşehir'e konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

    Teknik direktör Igor yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, takım halinde savunmada pozisyon alma ve topa sahip olma çalışmalarının ardından, taktik ağırlıklı tam saha çift kale maç oynadıkları belirtildi. Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı idmanla Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına devam edecek.

    1. 15 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:39
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