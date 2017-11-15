Galatasaray'da Başakşehir maçı hazırlıkları
Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 12. haftasında 18 Kasım Cumartesi günü Medipol Başakşehir'e konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Igor Tudor yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, takım halinde savunmada pozisyon alma ve topa sahip olma çalışmalarının ardından, taktik ağırlıklı tam saha çift kale maç oynadıkları belirtildi. Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı idmanla Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına devam edecek.
- 15 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:39
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A Milli Takım'ın başına Şenol Güneş geçmeli mi?
Toplam 48
Yorum
yılmaz BJK LILARIN MİNNETİNİ ÇEKMEKTENSE BENCE YILMAZ VURAL GELMELİ MİLLİ RUH YAKALANMALI.İŞ YOK BU BJK LILARDA BENCİLLER.
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Beşiktaş, Şenol Güneş'le sözleşme uzattı!
Toplam 7
Yorum
Mustafa hahaha :D Şenol Hoca'ya ve Beşiktaş'a helal olsun.
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Osman Tanburacı saldırıya uğradı
Toplam 4
Yorum
her yön sana çikar iyi b*k yiyorsun ve demekki tadini seviyorsun ! magandasin sen.
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