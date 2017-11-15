Galatasaray'da Başakşehir maçı hazırlıkları

Teknik direktör Igor Tudor yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, takım halinde savunmada pozisyon alma ve topa sahip olma çalışmalarının ardından, taktik ağırlıklı tam saha çift kale maç oynadıkları belirtildi. Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı idmanla Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına devam edecek.