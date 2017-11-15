 Asamoah olmazsa Schennikov – Fotomaç – 15 Kasım 2017 ;
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    15 Kasım 2017, Çarşamba
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    Asamoah olmazsa Schennikov

    Asamoah olmazsa Schennikov
    Galatasaray, Juventus'tan Asamoah için izin çıkmaması halinde alternatifini hazırladı. Sarı-kırmızılı yönetimin, CSKA Moskova forması giyen ve ocak ayında serbest kalacak olan 26 yaşındaki Georgi Schennikov'u gündemine aldığı ifade edildi. Cenk Ergün'ün Asamoah'taki gelişmelerine göre Rus futbolcunun transferi için düğmeye basacağı belirtildi.

    Schennikov, CSKA forması altında 273 maça çıkarken 4 gol atıp, 12 de asist yaptı.
    1. 15 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:12
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