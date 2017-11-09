Tekliflere açığız

Kayserispor, Atilla Turan ve Deniz Türünç için yeşil ışık yaktı

Kayserispor'dan Galatasaray'a mesaj var. Sarı-kırmızılı takımın başarılı oyuncuları Deniz Türüç ve Atila Turan Galatasaray ile anılırken Başkan Erol Bedir, her türlü teklife açık olduklarını söyledi. Radyospor'dan Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan Bedir transfer iddialarıyla ilgili olarak, "Biz Kayseriliyiz. 24 kişiyle oynuyoruz, 7 de kiralık futbolcumuz var. Her teklife açığız. Oturur konuşuruz" dedi. Erol Bedir, son dönemde gündemde olan yabancı sınırının düşürülmesiyle ilgili önerilere sıcak bakmadığını da ifade ederek, "Yabancı sayısını düşürdüğümüz zaman bunların kalitesine uygun nasıl kaliteli yerli oyuncu bulacağız" değerlendirmesini yaptı.