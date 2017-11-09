Riva'dan 25 milyon TL daha
Başkan Özbek, Divan Kurulu’nda Riva projesi için yapılan anlaşma çerçevesinde yaklaşık 25 milyon liranın 1-2 gün içinde kulüp hesabına yatırılacağını aktardı
ARAZİNİN SINIRLARI BELLİ OLDU
Florya'dan ayrılmak için Kemerburgaz'daki arazinin devrini beklediklerini anlatan Özbek bu konuda ise şunları söyledi: Maliye Bakanlığı ile yapılan görüşmeler çerçevesinde arazinin sınırları belli olmuştur. Buna bağlı olarak ilgili bakanlıklardan olur alınmış, Sayın Başbakan'ın imzasında beklemektedir. Şu anda ABD seyahatinde, dönüşünde inşallah yeni arazimizin irtifa hakkını almak için kendisiyle görüşeceğiz. Herhangi bir sıkıntı olmadığı ifade ediliyor.
BORÇLANMA YETKİSİ:
Bütçeler hazırlanırken, hesapta olmayan para girişleri oldu. Bunların hesaplarını vermeyelim mi? Yapacağımız genel kurul, bütçenin revizyonu olayıdır. Elbette bazı ufak tefek harcamalarda eksikliğimiz varsa bu konuda sizden onay isteyeceğiz.
BÜTÇE REVİZYONU:
2 Aralık'ta olağanüstü bir genel kurul tertip edeceğiz. Burada bir bütçe revizyonuna ihtiyaç var. Biz bunu açıklar açıklamaz bir takım üyeler, 'Bak yine borçlanma için yetki isteyecek.' şeklinde ifadeler kullandı. Değerli arkadaşlar, özelikle şu dönemde birbirimize destek olalım.
YABANCI SINIRI:
Yabancı konusunda yapılacak değişiklik söz konusu değil. Ligler şu anda belli statü çerçevesinde yürüyor. Lucescu'nun ifadelerinin kişisel olduğunu düşünüyorum. Konunun muhatabı Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği'dir.
ARDA SUSKUNLUĞU
Transfer hakkında konuşmak yanlış olur. Daha çok erken. Çok süremiz var. Scout ve Tudor ile görüşüyoruz. Galatasaray'a en faydalı transferi yapmak için hep birlikte konuşuyoruz
HAKEMLERİ ŞİKAYET ETTİK
Ligde geride kalan 11 haftada hakemlerin performansları konusunda gerekli şikayetleri Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'na yaptıklarını belirten Özbek, "Belki hakemlerin daha iyi eğitilmesine gerek var. İnşallah hatalar daha az olur" ifadelerini kullandı.
RAPOR DAHA BİTMEDİ
DÜNKÜ Divan Kurulu Toplantısı'nın en önemli gündem maddesi geçmiş dönemlere ait yaptırılan araştırmaydı. Bu konuda Mischon de Reya firmasıyla anlaştıklarını dile getiren Özbek, raporun henüz birinci aşamasının tamamlandığını belirterek, "Bu rapor bitmiş, sonuç alınmış bir rapor değildir. Raporların diğer aşamaları tamamlandığında yine size bilgi aktaracağız" diyerek içeriği hakkında yine bilgi vermekten kaçındı.
DAĞ FARE DOĞURDU
Geniş katılım ile gerçekleşen divan kurulu toplantısı herkes gibi beni de şaşırttı. Toplantıdan 3 gün önce kulübün resmi internet sitesinden geçmiş harcamalarla ilgili hazırlanan raporun açıklanacağı ifade edilmişti. Ancak ne yazık ki dağ fare doğurdu. Prof. Dr. Ahmet Özdoğan, bu raporun özeti için, "Adeta şişeden cin çıktı" demişti. Bu sözler raporun açıklanmasından son anda vazgeçilmesinin nedenini özetliyor gibi... Başkan Özbek'in ise "Bu daha birinci faz. Sonuç için diğer aşamalara da ihtiyacımız var" demesi de soru işaretlerini kaldırmaya yetmedi. Zaman geçtikçe bu raporla ilgili beklentiler ve tartışmalar daha da artacak gibi görünüyor.
Mini yorum: Savaş Çorlu
- 09 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:05
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Ozan: ''Bir sorumlu varsa...''
Toplam 11
Yorum
acemi yorumcu Penaltilar verilsin, Pepeler atilsin, istedigin hersey olsun. Peki oynanan oyundan memnunmusun? Feneri izlerken ne hissediyorsun?
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Yattara’nın yeğeni geldi
Toplam 1
Yorum
ismail hadi hayırlısı 2.yattara olabilir
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Gerçek Trabzon yakında
Toplam 3
Yorum
ismail göster kendini rıza hocam içimden bir ses rıza hocayla trabzon şampiyon olacak diyor Allahın yardımları ile bu iş olacak hocam
Riva'dan 25 milyon TL daha haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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