Riva'dan 25 milyon TL daha

Başkan Özbek, Divan Kurulu’nda Riva projesi için yapılan anlaşma çerçevesinde yaklaşık 25 milyon liranın 1-2 gün içinde kulüp hesabına yatırılacağını aktardı

Galata saray Divan Kurulu Toplantısı gerçekleştirilirken Başkan Dursun Özbek'den müjdeli haber geldi. Riva ve Florya'daki araziler için Emlak Konut ile geliştirdikleri projeler hakkında bilgi veren Özbek, "Riva ihalesini kazanan firma proje yarışması açtı. En çok yatırımcısına destek verecek çalışmalar yapılıyor. Bu projenin belli olduğunda bilgi vereceğim. Biz ilk aşamada sözleşmede doğan gelirlerimizi fon yaptık. Bunu da finansal borçlarımıza yatırdık. Projenin işleme girmesi sırasında bu gelirlerin çok daha olacağını söylemiştim. Projenin çıktıktan sonra satışlardan gelecek gelirler faizleri aşağıya çekecektir. Bu gidişata göre 25 milyon TL'lik meblağ bugün ya da yarın kulübün kasasına yatırılacaktır" diye konuştu.



ARAZİNİN SINIRLARI BELLİ OLDU

Florya'dan ayrılmak için Kemerburgaz'daki arazinin devrini beklediklerini anlatan Özbek bu konuda ise şunları söyledi: Maliye Bakanlığı ile yapılan görüşmeler çerçevesinde arazinin sınırları belli olmuştur. Buna bağlı olarak ilgili bakanlıklardan olur alınmış, Sayın Başbakan'ın imzasında beklemektedir. Şu anda ABD seyahatinde, dönüşünde inşallah yeni arazimizin irtifa hakkını almak için kendisiyle görüşeceğiz. Herhangi bir sıkıntı olmadığı ifade ediliyor.



BORÇLANMA YETKİSİ:

Bütçeler hazırlanırken, hesapta olmayan para girişleri oldu. Bunların hesaplarını vermeyelim mi? Yapacağımız genel kurul, bütçenin revizyonu olayıdır. Elbette bazı ufak tefek harcamalarda eksikliğimiz varsa bu konuda sizden onay isteyeceğiz.



BÜTÇE REVİZYONU:

2 Aralık'ta olağanüstü bir genel kurul tertip edeceğiz. Burada bir bütçe revizyonuna ihtiyaç var. Biz bunu açıklar açıklamaz bir takım üyeler, 'Bak yine borçlanma için yetki isteyecek.' şeklinde ifadeler kullandı. Değerli arkadaşlar, özelikle şu dönemde birbirimize destek olalım.



YABANCI SINIRI:

Yabancı konusunda yapılacak değişiklik söz konusu değil. Ligler şu anda belli statü çerçevesinde yürüyor. Lucescu'nun ifadelerinin kişisel olduğunu düşünüyorum. Konunun muhatabı Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği'dir.



ARDA SUSKUNLUĞU

Transfer hakkında konuşmak yanlış olur. Daha çok erken. Çok süremiz var. Scout ve Tudor ile görüşüyoruz. Galatasaray'a en faydalı transferi yapmak için hep birlikte konuşuyoruz



HAKEMLERİ ŞİKAYET ETTİK

Ligde geride kalan 11 haftada hakemlerin performansları konusunda gerekli şikayetleri Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'na yaptıklarını belirten Özbek, "Belki hakemlerin daha iyi eğitilmesine gerek var. İnşallah hatalar daha az olur" ifadelerini kullandı.



RAPOR DAHA BİTMEDİ

DÜNKÜ Divan Kurulu Toplantısı'nın en önemli gündem maddesi geçmiş dönemlere ait yaptırılan araştırmaydı. Bu konuda Mischon de Reya firmasıyla anlaştıklarını dile getiren Özbek, raporun henüz birinci aşamasının tamamlandığını belirterek, "Bu rapor bitmiş, sonuç alınmış bir rapor değildir. Raporların diğer aşamaları tamamlandığında yine size bilgi aktaracağız" diyerek içeriği hakkında yine bilgi vermekten kaçındı.





DAĞ FARE DOĞURDU

Geniş katılım ile gerçekleşen divan kurulu toplantısı herkes gibi beni de şaşırttı. Toplantıdan 3 gün önce kulübün resmi internet sitesinden geçmiş harcamalarla ilgili hazırlanan raporun açıklanacağı ifade edilmişti. Ancak ne yazık ki dağ fare doğurdu. Prof. Dr. Ahmet Özdoğan, bu raporun özeti için, "Adeta şişeden cin çıktı" demişti. Bu sözler raporun açıklanmasından son anda vazgeçilmesinin nedenini özetliyor gibi... Başkan Özbek'in ise "Bu daha birinci faz. Sonuç için diğer aşamalara da ihtiyacımız var" demesi de soru işaretlerini kaldırmaya yetmedi. Zaman geçtikçe bu raporla ilgili beklentiler ve tartışmalar daha da artacak gibi görünüyor.



Mini yorum: Savaş Çorlu