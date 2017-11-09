 Misafiri pek sevmiyor – Fotomaç – 09 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Kasım 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Misafiri pek sevmiyor

    Misafiri pek sevmiyor
    Ligde lider durumda bulunan Galatasaray, iç saha maçlarında aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor. Türk Telekom Stadı'nda oynadığı karşılaşmalarda 5 galibiyet alan ve sadece Fenerbahçe ile berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, sahasında en çok puan toplayan (16) takım durumunda... Onu, yine sahasında mağlubiyeti olmayan Kayserispor ve Başakşehir takip ediyor.
    1. 09 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:02
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Misafiri pek sevmiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.