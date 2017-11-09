Misafiri pek sevmiyor

Ligde lider durumda bulunan Galatasaray, iç saha maçlarında aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor. Türk Telekom Stadı'nda oynadığı karşılaşmalarda 5 galibiyet alan ve sadece Fenerbahçe ile berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, sahasında en çok puan toplayan (16) takım durumunda... Onu, yine sahasında mağlubiyeti olmayan Kayserispor ve Başakşehir takip ediyor.