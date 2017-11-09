Latovlevici çıkarıldı

MİLLİ takımımız ile karşılaşacak Romanya'da Bükreş'ten mücadelinin oynanacak Cluj'a hareket ederken, Latovlevici'nin sakatığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığı bildirildi. Gençlerbirliği'nde forma giyen Stancu'nun da kadro dışı bırakıldığı kaydedildi.