 Latovlevici çıkarıldı – Fotomaç – 09 Kasım 2017 ;
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    09 Kasım 2017, Perşembe
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    Latovlevici çıkarıldı

    Latovlevici çıkarıldı
    MİLLİ takımımız ile karşılaşacak Romanya'da Bükreş'ten mücadelinin oynanacak Cluj'a hareket ederken, Latovlevici'nin sakatığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığı bildirildi. Gençlerbirliği'nde forma giyen Stancu'nun da kadro dışı bırakıldığı kaydedildi.
    1. 09 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:53
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