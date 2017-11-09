Kupa için geldim
Cezayirli yıldız, sarı-kırmızılı takımda 5 yıl içinde hem lig hem Avrupa’da kazanabileceği kadar kupa kaldırmak istediğini belirtti. Başarının formülünü de açıkladı: Çok çalışmak ve kenetlenmek
SORUMLULUKTAN KAÇMAM
Ligin zorlu geçeceğini ve sahada sorumululuk almaktan hiç kaçmadığını da ifade eden tecrübeli futbolcu, başarının reçetesini de "Bizim yapabileceğimiz çok çalışmak ve birbirimize kenetlenmek. Sadece bu şekilde hedefe ulaşırız" diye açıkladı.
İNANDIM VE BAŞARDIM
Futbolcu olacağına her zaman inandığını belirten Feghouli, "Annemle konuşurken her zaman, 'Merak etme, bir gün büyük bir futbolcu olacağım' derdim. Bir an değil, her zaman inandım. Çocukluk arkadaşlarımla karşılaştığımda bana 'Senin başaracağını biliyorduk' derler. Futbolcu olmak için çok çalıştım" şeklinde konuştu.
KENDİME ZIDANE'I ÖRNEK ALDIM
ZİDANE'ı kendisine örnek aldığını da sözlerine ekleyen yıldız oyuncu şöyle devam etti: Onun gittiği yoldan gidiyordum. Hatta aynı hayatı yaşıyordum. O da göçmen bir ailenin çocuğuydu. Büyük bir futbolcu oldu ve benim için örnek alınması gereken kişi oydu. O oynarken ırkçılık bir sorun olarak kenara konmuştu. Şimdi eski düzen geri geldi.
TÜRKİYE BATIDAKİ GİBİ DEĞİL
SARI-kırmızılı futbolcu, Türkiye'ye geldiğinde şaşkınlığa uğradığını vurgulayarak "Batıdaki Türkiye imajı ile buradaki durum arasında fark var. Gelince çok şaşırdım. Geldiğim için çok mutluyum" dedi.
- 09 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:32
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Ozan: ''Bir sorumlu varsa...''
Toplam 11
Yorum
acemi yorumcu Penaltilar verilsin, Pepeler atilsin, istedigin hersey olsun. Peki oynanan oyundan memnunmusun? Feneri izlerken ne hissediyorsun?
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Yattara’nın yeğeni geldi
Toplam 1
Yorum
ismail hadi hayırlısı 2.yattara olabilir
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Gerçek Trabzon yakında
Toplam 3
Yorum
ismail göster kendini rıza hocam içimden bir ses rıza hocayla trabzon şampiyon olacak diyor Allahın yardımları ile bu iş olacak hocam
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