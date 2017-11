Kupa için geldim

Cezayirli yıldız, sarı-kırmızılı takımda 5 yıl içinde hem lig hem Avrupa’da kazanabileceği kadar kupa kaldırmak istediğini belirtti. Başarının formülünü de açıkladı: Çok çalışmak ve kenetlenmek

GALATASARAY'ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli, Galatasaray dergisinin kasım ayı sayısında yer alan röportajında, takım olarak hedefleri ve Türkiye'deki hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Uzun zamandır Galatasaray'ı tanıdığını belirten 27 yaşındaki futbolcu, "Büyük bir kulüpte oynamak, büyük heyecanlar yaşamak ve kupalar kazanmak istiyordum" dedi ve ekledi: "Valencia'da oynarken kupa kazanmak çok kolay değil. Çünkü Barcelona ve Real Madrid gibi çok zorlu iki rakibiniz var. G.Saray'a geliş amaçlarımdan bir tanesi de kupa kaldırmak. Beş sene içinde kazanabileceğim kadar kupayı almak için buradayım."



SORUMLULUKTAN KAÇMAM

Ligin zorlu geçeceğini ve sahada sorumululuk almaktan hiç kaçmadığını da ifade eden tecrübeli futbolcu, başarının reçetesini de "Bizim yapabileceğimiz çok çalışmak ve birbirimize kenetlenmek. Sadece bu şekilde hedefe ulaşırız" diye açıkladı.



İNANDIM VE BAŞARDIM

Futbolcu olacağına her zaman inandığını belirten Feghouli, "Annemle konuşurken her zaman, 'Merak etme, bir gün büyük bir futbolcu olacağım' derdim. Bir an değil, her zaman inandım. Çocukluk arkadaşlarımla karşılaştığımda bana 'Senin başaracağını biliyorduk' derler. Futbolcu olmak için çok çalıştım" şeklinde konuştu.



KENDİME ZIDANE'I ÖRNEK ALDIM

ZİDANE'ı kendisine örnek aldığını da sözlerine ekleyen yıldız oyuncu şöyle devam etti: Onun gittiği yoldan gidiyordum. Hatta aynı hayatı yaşıyordum. O da göçmen bir ailenin çocuğuydu. Büyük bir futbolcu oldu ve benim için örnek alınması gereken kişi oydu. O oynarken ırkçılık bir sorun olarak kenara konmuştu. Şimdi eski düzen geri geldi.



TÜRKİYE BATIDAKİ GİBİ DEĞİL

SARI-kırmızılı futbolcu, Türkiye'ye geldiğinde şaşkınlığa uğradığını vurgulayarak "Batıdaki Türkiye imajı ile buradaki durum arasında fark var. Gelince çok şaşırdım. Geldiğim için çok mutluyum" dedi.