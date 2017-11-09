Hakan Balta'ya talip var!
Topladığı 19 puanla ilk 11 haftanın en flaş takımları arasına adını yazdıran Sivasspor’da gündem transfer.
Sarı-kırmızılı takımda sezon başında kadro dışı bırakılan ve çalışmalarını takımdan ayrı olarak sürdüren deneyimli savunmacıya devre arasında teklif yapılacak. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hakan'ın bedelsiz olarak Sivasspor'a transfer olması bekleniyor. Bu transferi teknik direktör Samet Aybaba'nın çok istediği gelen haberler arasında.
- 09 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:34
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''İnanmayan gitsin!''
Toplam 11
Yorum
isimsiz çok ağır konuşmuş
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Ekici 11’e
Toplam 2
Yorum
1907 GENÇ FBLİ YAPILAN HERŞEY BOŞUNA Bİ HALT OLMAZ. SUNİ HAKEMLER SUNİ LİGİN SUNİ ŞAMPİYONUNU BELİRLEMİŞLER. HAFTADA 1 MAÇA ÇIKILSA YETER MASRAFA GEREK YOK
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''İnanmayan gitsin!''
Toplam 11
Yorum
fbcan şampiyonluğa kendisi inandığı için mi gayri resmi istifa etti?
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