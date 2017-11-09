 Hakan Balta'ya talip var! – Fotomaç – 09 Kasım 2017 ;
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    09 Kasım 2017, Perşembe
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    'ya talip var!

    Hakan Balta'ya talip var!

    Topladığı 19 puanla ilk 11 haftanın en flaş takımları arasına adını yazdıran ’da gündem transfer.

    Savunmaya tecrübeli bir isim kazandırmak isteyen Yiğidolar'ın listesinin başındaki ismin Galatasaraylı olduğu iddia edildi.

    Sarı-kırmızılı takımda sezon başında kadro dışı bırakılan ve çalışmalarını takımdan ayrı olarak sürdüren deneyimli savunmacıya devre arasında teklif yapılacak. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hakan'ın bedelsiz olarak 'a transfer olması bekleniyor. Bu transferi teknik direktör Samet Aybaba'nın çok istediği gelen haberler arasında.
    1. 09 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:34
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