G.Saray'da Başakşehir maçı hazırlıkları
Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında 18 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından topa sahip olma çalışmaları yaptığı bildirildi.
Dar alanda oynanan çift kale maçla devam eden antrenmanın, koşu çalışmasıyla tamamlandığı belirtildi.
Milli takımlarda bulunan futbolcuların yer almadığı antrenmana, Galatasaray Futbol Akademisi'nin yeni transferlerinden Mutlu Aksu Doğan'ın da katıldığı duyuruldu.
Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 09 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:19
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Kocaman 3 ismi yönetime açıkladı!
Toplam 28
Yorum
şaşkaloz sen isim versen nolur vermesen ne olur ne istediğinden haberin yok.ligin en iyi kadrosuydu ya sabah akşam abuk subuk takviye yaparsın ancak
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VAR bu sezon yok!
Toplam 1
Yorum
şaşırmadık gs yi şampiyon yapacaklar iyi izleyin
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Kartal yeni Atiba'yı arıyor
Toplam 7
Yorum
hattrick Rapid Wien forması giyen 22 yaşındaki orta alan oyuncusu Louis Schaub ,Atiba'nın yerine aradığı isimdir bence
G.Saray'da Başakşehir maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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