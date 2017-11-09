 G.Saray'da Başakşehir maçı hazırlıkları – Fotomaç – 09 Kasım 2017 ;
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    09 Kasım 2017, Perşembe
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    G.Saray'da Başakşehir maçı hazırlıkları

    G.Saray'da Başakşehir maçı hazırlıkları

    Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında 18 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından topa sahip olma çalışmaları yaptığı bildirildi.

    Dar alanda oynanan çift kale maçla devam eden antrenmanın, koşu çalışmasıyla tamamlandığı belirtildi.

    Milli takımlarda bulunan futbolcuların yer almadığı antrenmana, Galatasaray Futbol Akademisi'nin yeni transferlerinden Mutlu Aksu Doğan'ın da katıldığı duyuruldu.

    Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 09 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:19
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