Fettahoğlu: Çok canım yandı!

Geçtiğimiz hafta sonu oynanan U17 derbisinde Galatasaray, Fenerbahçe'yi 2-0 yenerken rakip oyuncunun sert müdahalesi sonucu sakatlık geçiren Mustafa Fettahoğlu açıklamalarda bulundu.

Yaşanan pozisyon sonrası sağlık durumu hakkında "Sadece biraz ağrım var ama beni engelleyen bir şey yok" diyen Mustafa Fettahoğlu, pozisyon ile ilgili olarak "Hareket olduktan sonra çok canım yandı. Bir şey diyecek zamanım olmadı. Sarı kart hafif kaldı diye düşünüyorum. Rengi değişebilirdi ama hakem o an onu gösterdi. Diyecek bir şey yok" ifadesini kullandı.

Maçın hakeminin rakip takım taraftarı olmasının pozisyona yalnızca sarı kart çıkmasında etkili olup olmadığı konusunda da görüşünü paylaşan genç oyuncu, "Hakem hareketi gördü. Önünde oldu. Açılar da çok netti. Görmesine rağmen göstermedi. Fenerbahçeli olmasının etkisi var mı yok mu bilemem. Gördü yani çok rahat. Dördüncü hakem falan da oradaydı" şeklinde konuştu.

Mustafa Fettahoğlu yaşanan pozisyonu ilk anda çok sert bir hareket olarak hissetmediğini belirtti. Pozisyonu daha sonra evde tekrar gördüğünü söyleyen Fettahoğlu, "Eve gidip videolardan izleyince çok ağır bir hareket olduğunu gördüm. Allah korumuş. İyi ki çok ağır bir sakatlık geçirmedim" dedi.







Karşılaşma öncesi iki takım oyuncuları arasında herhangi bir gerginlik yaşanıp yaşanmadığı ile ilgili soruya "Gerginlik yaşanmadı. Çünkü çoğumuz birbirimizi tanıyoruz. Kaç senedir beraber oynuyoruz. 5 senedir bu kulüpteyim. 8 kere falan oynamışızdır beraber. Milli Takım'dan arkadaşlarımız da var. O yüzden hiçbir gerginlik olmadı. Hatta selamlaştık maçtan önce. Ben de beklemiyordum böyle bir hareketi" cevabını veren Mustafa Fettahoğlu, rakip oyuncunun pozisyonun ardından kendisinden özür dileyip dilemediği ile ilgili olarak ise "Fenerbahçeli futbolcuyla hareket olduktan sonra bir diyalog yaşanmadı. Sadece sırtıma vurup gitti" ifadesini kullandı.



Son olarak gelecek hafta oynayacakları Trabzonspor maçı ile ilgili de görüşünü paylaşan U17 Takımı oyuncumuz "2-3 haftadır takımımız biraz eksik. Sakatlarımız var. Ama toparlanıyoruz. Fenerbahçe galibiyeti bize biraz moral oldu. İnşallah Trabzonspor'u da orada yeneceğiz, iyi mücadele vereceğiz armamıza yakışan şekilde" diyerek sözlerini tamamladı.