F.Bahçe’ye gönderme

Menajer Yalçınkaya: Milli forma kutsaldır. Görevden kaçılmaz

Basketbol Şubesi Genel Menajeri Ömer Yalçınkaya, Euroleague maçları ile çakışması nedeniyle Dünya Kupası elemelerinde forma giyemeyeceklerini açıklayan Fenerbahçeli Sinan, Melih, Ali, Barış ve Egehan'a tepki gösterdi. Yalçınkaya, "Milli takım kutsal bir görevdir. Kulüpler milli takım için vardır. En üst düzey mertebede yer alan milli takım görevi de kaçınılmazdır" dedi.