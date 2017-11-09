En çok izlenen gol Mariano’nun

TURKCELL 'in GollerCepte uygulamasında 11'inci haftada kaydedilen 28 gol 132 bin 45 kez izlendi. En çok seyredilen mücadele G.Saray-G.Birliği maçı olurken, karşılaşmanın ilk golü olan Mariano'nun sayısı da 6177 kezle haftanın en çok izlenen golü oldu. Mücadenelin genel özeti ise 65 bin 606 defa takip edildi.