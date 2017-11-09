 En çok izlenen gol Mariano’nun – Fotomaç – 09 Kasım 2017 ;
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    09 Kasım 2017, Perşembe
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    En çok izlenen gol Mariano’nun

    En çok izlenen gol Mariano’nun
    TURKCELL 'in GollerCepte uygulamasında 11'inci haftada kaydedilen 28 gol 132 bin 45 kez izlendi. En çok seyredilen mücadele G.Saray-G.Birliği maçı olurken, karşılaşmanın ilk golü olan Mariano'nun sayısı da 6177 kezle haftanın en çok izlenen golü oldu. Mücadenelin genel özeti ise 65 bin 606 defa takip edildi.
    1. 09 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:51
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