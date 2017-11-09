 Emekliliğe daha var – Fotomaç – 09 Kasım 2017 ;
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    09 Kasım 2017, Perşembe
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    Emekliliğe daha var

    Emekliliğe daha var
    Nice'te eleştirilerin odağında yer alan Sneijder, Hollanda Milli Takımı'nı bırakacağı yönündeki haberlerin doğru olmadığını açıkladı. De Telegraaf'a konuşan yıldız, "Elbette bir gün milli takıma son noktayı koyacağım ama bu doğru zaman değil. Hâlâ futboldan keyif alıyorum" dedi.
    1. 09 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:08
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