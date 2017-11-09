Emekliliğe daha var

Nice'te eleştirilerin odağında yer alan Sneijder, Hollanda Milli Takımı'nı bırakacağı yönündeki haberlerin doğru olmadığını açıkladı. De Telegraaf'a konuşan yıldız, "Elbette bir gün milli takıma son noktayı koyacağım ama bu doğru zaman değil. Hâlâ futboldan keyif alıyorum" dedi.