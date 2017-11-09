 Elmander'in son hali şoke etti! – Fotomaç – 09 Kasım 2017 ;
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    09 Kasım 2017, Perşembe
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    Elmander'in son hali şoke etti!

    Elmander'in son hali şoke etti!

    İsveç 2. Ligi'nde Orgryte forması giyen eski Galatasaraylı , Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla hayranlarını şoke etti.

    İsveç 2. Ligi'nde kalmak için play-out maçları oynayan 36 yaşındaki futbolcunun son maçta aldığı darbe nedeniyle sağ gözü kapandı.

    Mjallby ile oynanan ve 2-1 kaybedilen maçtan sonra moraran gözünün son halini sosyal medyadan paylaşan Elmander, 'Savaşmaya devam ediyoruz. Bir maçımız daha var' ifadelerini kullandı. Galatasaraylı taraftarlar da çok sevdikleri eski oyuncularına 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundu.



    Galatasaray forması giyerken de savaşçı hırsı ve mücadelesiyle taraftarın sevgilisi olan Elmander sarı-kırmızılıların o dönem Şampiyonlar Ligi'nde Cluj ile oynadığı maçta başına aldığı darbe sonrası kanlar içinde kalmıştı.

    1. 09 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:21
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