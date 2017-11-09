Elmander'in son hali şoke etti!
İsveç 2. Ligi'nde Orgryte forması giyen eski Galatasaraylı Johan Elmander, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla hayranlarını şoke etti.
Mjallby ile oynanan ve 2-1 kaybedilen maçtan sonra moraran gözünün son halini sosyal medyadan paylaşan Elmander, 'Savaşmaya devam ediyoruz. Bir maçımız daha var' ifadelerini kullandı. Galatasaraylı taraftarlar da çok sevdikleri eski oyuncularına 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundu.
Galatasaray forması giyerken de savaşçı hırsı ve mücadelesiyle taraftarın sevgilisi olan Elmander sarı-kırmızılıların o dönem Şampiyonlar Ligi'nde Cluj ile oynadığı maçta başına aldığı darbe sonrası kanlar içinde kalmıştı.
- 09 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:21
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Kocaman 3 ismi yönetime açıkladı!
Toplam 28
Yorum
şaşkaloz sen isim versen nolur vermesen ne olur ne istediğinden haberin yok.ligin en iyi kadrosuydu ya sabah akşam abuk subuk takviye yaparsın ancak
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VAR bu sezon yok!
Toplam 1
Yorum
şaşırmadık gs yi şampiyon yapacaklar iyi izleyin
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Kartal yeni Atiba'yı arıyor
Toplam 7
Yorum
hattrick Rapid Wien forması giyen 22 yaşındaki orta alan oyuncusu Louis Schaub ,Atiba'nın yerine aradığı isimdir bence
Elmander'in son hali şoke etti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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