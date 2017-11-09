Deplasman canavarı

İç sahada en yakın rakibine 2 puan fark atan Galatasaray dış sahada ise birinciliği 4 takımla paylaşıyor. Cimbom ile birlikte Alanya, Beşiktaş ve Başakşehir dışarıdan 10'ar puanla dönmeyi başardı. Ancak Aslan burada da maç eksiği ve rakiplerinden 1 eksik yenilgi ile yine öne çıkıyor. Ayrıca ligin 10. sırasında yer alan Alanya'nın performansı da takdire değer...