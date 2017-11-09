 Deplasman canavarı – Fotomaç – 09 Kasım 2017 ;
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    09 Kasım 2017, Perşembe
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    Deplasman canavarı

    Deplasman canavarı
    İç sahada en yakın rakibine 2 puan fark atan Galatasaray dış sahada ise birinciliği 4 takımla paylaşıyor. Cimbom ile birlikte Alanya, Beşiktaş ve Başakşehir dışarıdan 10'ar puanla dönmeyi başardı. Ancak Aslan burada da maç eksiği ve rakiplerinden 1 eksik yenilgi ile yine öne çıkıyor. Ayrıca ligin 10. sırasında yer alan Alanya'nın performansı da takdire değer...
    1. 09 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:04
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