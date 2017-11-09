 Çalık’ı geri istedi – Fotomaç – 09 Kasım 2017 ;
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    09 Kasım 2017, Perşembe
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    Çalık’ı geri istedi

    Çalık’ı geri istedi

    G.Birliği, Tudor’dan forma alamayan genç stopere talip oldu

    Östersunds maçlarında yaptığı hatalar sonrasında formasını kaybeden Ahmet Çalık adeta ortadan kayboldu. 11 haftada sadece Fenerbahçe maçında 1 dakika süre alan genç futbolcuya ligin dibinde yer alan eski takımı Gençlerbirliği talip oldu. Ankara ekibinin Başkanı Murat Cavcav'ın İstanbul'da oynanan maçtan sonra Cenk Ergün'den Ahmet Çalık'ı geri istediği bildirildi.
    1. 09 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:01
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