Çalık’ı geri istedi

G.Birliği, Tudor’dan forma alamayan genç stopere talip oldu

Östersunds maçlarında yaptığı hatalar sonrasında formasını kaybeden Ahmet Çalık adeta ortadan kayboldu. 11 haftada sadece Fenerbahçe maçında 1 dakika süre alan genç futbolcuya ligin dibinde yer alan eski takımı Gençlerbirliği talip oldu. Ankara ekibinin Başkanı Murat Cavcav'ın İstanbul'da oynanan maçtan sonra Cenk Ergün'den Ahmet Çalık'ı geri istediği bildirildi.