Babam öğretti

Gomis, hedefleri doğrultusunda yoluna devam ettiğini söyledi. Sosyal medyadan bir idman videosu yayınlayan yıldız altına, "Babam bana işin ciddiyetini çok önceden öğretti. Hedefimi gerçekleştirmek için çok çalışıyorum" diye yazdı.