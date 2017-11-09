 Babam öğretti – Fotomaç – 09 Kasım 2017 ;
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    09 Kasım 2017, Perşembe
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    Babam öğretti

    Babam öğretti
    Gomis, hedefleri doğrultusunda yoluna devam ettiğini söyledi. Sosyal medyadan bir idman videosu yayınlayan yıldız altına, "Babam bana işin ciddiyetini çok önceden öğretti. Hedefimi gerçekleştirmek için çok çalışıyorum" diye yazdı.
    1. 09 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:20
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