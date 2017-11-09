Asamoah transferinde flaş gelişme!

Ocak ayı transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'da ağırlık yerli futbolculara verildi. Yabancı sayısının kademeli olarak kısıtlanacağından dolayı başta Arda Turan olmak üzere yerli statüsündeki futbolcular üzerinde yoğunlaşan Galatasaray'da Asamoah transferi rafa kalktı.

Londra'daki Wyscout Forum'da açıklamalarda bulunan Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün, Asamoah ile uzun bir süre ilgilendiklerini ancak Türkiye'de yabancı sayısında yaşanabilecek değişimden dolayı Kwadwo Asamoah'ın Ocak ayında takıma kaltılmasının imkansız gözüktüğünü söyledi.