Asamoah transferinde flaş gelişme!
Galatasaray, sezon başında kadrosuna katmak için uzun uğraşlar verdiği Kwadwo Asamoah transferinde flaş bir gelişme yaşandı.
Ocak ayı transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'da ağırlık yerli futbolculara verildi. Yabancı sayısının kademeli olarak kısıtlanacağından dolayı başta Arda Turan olmak üzere yerli statüsündeki futbolcular üzerinde yoğunlaşan Galatasaray'da Asamoah transferi rafa kalktı.
Londra'daki Wyscout Forum'da açıklamalarda bulunan Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün, Asamoah ile uzun bir süre ilgilendiklerini ancak Türkiye'de yabancı sayısında yaşanabilecek değişimden dolayı Kwadwo Asamoah'ın Ocak ayında takıma kaltılmasının imkansız gözüktüğünü söyledi.
- 09 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:35
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Temizlik Ocak'ta
Toplam 7
Yorum
dinch imza törenlerinde ne demişti bunlar? sezon sonu bile gelmeden böyle hiçleştiriverir adamı büyük fb yönetimi
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Kocaman 3 ismi yönetime açıkladı!
Toplam 21
Yorum
BEŞİKTAŞ türkiyenin en iyi kadrosu FB dedir dedin geldin aykut üzerine transferde yaptın ortada kusur varsa sensin korkak futbol oynatıyorsun !
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Kocaman 3 ismi yönetime açıkladı!
Toplam 21
Yorum
BEŞİKTAŞ kardeş bu saydıklarına örnek çok rıdvan felanda var ama herkes kendi takımı için yorum yaparsa tarafsız yorumculuk olmayacak yokta zaten...
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