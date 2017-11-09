''Arda Türkiye'ye gelmez!''
Mustafa Denizli, Galatasaray'a geri döneceği iddia edilen Arda Turan'ın Türkiye'ye gelmemesi gerektiğini söyledi.
?Katalan ekibinden ayrılması gündemde olan Arda Turan için "Türkiye'ye gelmesin" diyen Denizli, şunları söyledi; "Arda Turan'ın Türkiye'ye dönmemesi lazım. Huzuru da kaçar, oynama isteği de kaçar. Bence dönmemesi lazım. O mücadeleyi verecek. Her oyuncu böyle dönemler yaşayabilir. Yılmayacak, çalışacak. Barcelona'ya gitmeden, bir çizgi alttaki Atletico Madrid'deydi. Hala öyle takımlarda oynama şansı var. Zaten Arda Türkiye'ye gelmez."
Ara transfer döneminde Galatasaray'a dönmesi konuşulan Arda Turan için İngiltere'den Arsenal'in de nabız yokladığı iddia ediliyor.
- 09 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 09:42
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Ferri bombası
Toplam 3
Yorum
EKONOMİST BU SENE ATI ALANI ÜSKÜDARDAN GEÇİRDİ SUNİ HAKEMLER. EN AZINDAN TRANSFERLER İÇİN PARAYI SENEYE AYIRIN SUNİLER SENEYE BELKİ BİZİ YAPARLAR
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Ferri bombası
Toplam 3
Yorum
EKONOMİST BU SENE ATI ALANI ÜSKÜDARDAN GEÇİRDİ SUNİ HAKEMLER. EN AZINDAN TRANSFERLER İÇİN PARAYI SENEYE AYIRIN SUNİLER SENEYE BELKİ BİZİ YAPARLAR
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''İnanmayan gitsin!''
Toplam 5
Yorum
ercisli biz taraftarlarda sana inanmıyoruz biz nereye gidelim. hadi biz gittik diyelim ne yapacaksınız
''Arda Türkiye'ye gelmez!'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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