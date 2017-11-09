 ''Arda Türkiye'ye gelmez!'' – Fotomaç – 09 Kasım 2017 ;
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    09 Kasım 2017, Perşembe
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    ''Arda Türkiye'ye gelmez!''

    ''Arda Türkiye'ye gelmez!''

    , Galatasaray'a geri döneceği iddia edilen 'ın Türkiye'ye gelmemesi gerektiğini söyledi.

    TRT Spor'da yayınlanan "Futbolun Zirvesi" adlı programda konuşan , Barcelona'da forma giyen hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

    ?Katalan ekibinden ayrılması gündemde olan Arda Turan için "Türkiye'ye gelmesin" diyen Denizli, şunları söyledi; "Arda Turan'ın Türkiye'ye dönmemesi lazım. Huzuru da kaçar, oynama isteği de kaçar. Bence dönmemesi lazım. O mücadeleyi verecek. Her oyuncu böyle dönemler yaşayabilir. Yılmayacak, çalışacak. Barcelona'ya gitmeden, bir çizgi alttaki Atletico Madrid'deydi. Hala öyle takımlarda oynama şansı var. Zaten Arda Türkiye'ye gelmez."

    Ara transfer döneminde Galatasaray'a dönmesi konuşulan Arda Turan için İngiltere'den Arsenal'in de nabız yokladığı iddia ediliyor.
    1. 09 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:42
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