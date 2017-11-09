10 numara Aslan!
Sneijder-Bruma bağımlılığından kurtulan Galatasaray'da artık herkes skorer.
F.Bahçe derbisinde kırmızı kart gören ve G.Birliği maçındaki performasıyla kendini taraftarına affettiren Belhanda, 10 maçta 1 gol attı ve 5 asist yaptı.
SON 12 SEZONUN EN GOLCÜSÜ
Ligde 26 gol atıp, 26 puan toplayan Galatasaray, maç başına ulaştığı 2.36 gol ortalaması ile de son 12 sezonun en skorer tablosunu çizdi. En son 2005-2006 sezonunda 2.41 ile bu gol ortalamasının üzerine çıkan sarı kırmızılı takım, bu ortalama ile devam etmesi durumunda sezonu 80 golle tamamlayacak.
LEVENT TÜZEMEN DİYOR Kİ
Galatasaray'da 21 gole imza atan üç oyuncu olmasına rağmen skora katkı sağlayan oyuncu sayısının 10 olması, kadro istikrarının bir ürünüdür. Sezon başından beri en az sekiz oyuncu Galatasaray'ın iskeletini oluşturuyor. Özellikle yabancıların birlikte oynama alışkanlığını edinmesi, Galatasaray'a bir takım ruhu kazandırıyor. Galatasaray'ın şampiyon olduğu yıllardaki şifresi de bugün olduğuna benzerdi. Kadro istikrarı ve takım ruhu. Bu duruma, zirvede tamamlanan 2005-2006, 2011-2012, 2012-2013 sezonlarını örnek verebiliriz.
(Sabah)
- 09 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:07
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''İnanmayan gitsin!''
Toplam 11
Yorum
isimsiz çok ağır konuşmuş
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Ekici 11’e
Toplam 2
Yorum
1907 GENÇ FBLİ YAPILAN HERŞEY BOŞUNA Bİ HALT OLMAZ. SUNİ HAKEMLER SUNİ LİGİN SUNİ ŞAMPİYONUNU BELİRLEMİŞLER. HAFTADA 1 MAÇA ÇIKILSA YETER MASRAFA GEREK YOK
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''İnanmayan gitsin!''
Toplam 11
Yorum
fbcan şampiyonluğa kendisi inandığı için mi gayri resmi istifa etti?
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