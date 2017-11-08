 Yönetimden özel teşekkür – Fotomaç – 08 Kasım 2017 ;
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    08 Kasım 2017, Çarşamba
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    Yönetimden özel teşekkür

    Yönetimden özel teşekkür

    Yönetim, nokta atışı 10 transferde önemli rol oynayan scout ekibini kutladı ve ara transfer için çalışmaya başlamalarını istedi

    Herkes Galatasaray'ın bu sezonki çıkışını ve transferdeki başarısını konuşuyor. Yönetim, İgor Tudor ve Cenk Ergün'ün başarısı büyük... Tabii Emre Utkucan'ın önderliğindeki scout ekibini de unutmamak gerekiyor. Teknik direktör Tudor geçen sezon sonunda yönetime bir rapor verirken her mevkie transfer istedi. Hatta bazı isimler de verdi. Ayrıca scout ekibinden de bir rapor istendi. Her mevki için fiyat aralığı belirlendi. Utkucan yönetimindeki scout ekibi de her mevki için 3'er isim belirledi. Raporda oyuncuların sadece istatistikleri yer almıyordu. Medeni durumundan, sakatlıklarına, özel yaşantısından, kişiliklerine kadar her şey tek tek yazıldı. Ardından da nokta atışı 10 transfer yapıldı. Yönetimin, scoutlara çalışmalarından dolayı teşekkür ettiği ve devre arası için hazırlık yapılmasını talep ettiği ifade edildi.
    1. 08 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:03
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