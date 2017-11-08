 Taraftar akın etti – Fotomaç – 08 Kasım 2017 ;
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    08 Kasım 2017, Çarşamba
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    Taraftar akın etti

    Taraftar akın etti
    Süper Lig'in lideri Galatasaray, maç başına 40 bin 842 seyirci ortalaması ile bu alanda da zirvede yer aldı. Sarı-kırmızılı ekibi, 34 bin 225 seyirci ortalamasıyla Beşiktaş ve 30 bin 443 seyirci ortalaması ile Fenerbahçe takip etti. Geçtiğimiz yıl 6 bin 673 seyirci ortalaması tutturan bordomavili ekip ise bu sezon 24 bin 864 seyirci ortalamasına ulaştı.
    1. 08 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:07
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