Saray'da formayı unuttular!

Sarı-kırmızılı ekibin kadro yapılanması içinde bulunan isimlerden Cedric Carrasso, Eray İşcan, Tarık Çamdal, Ryan Donk ve Emrah Başsan, ligde oynanan 11 müsabakada da teknik direktör Igor Tudor'un tercihleri arasına giremedi. Hırvat teknik adam, ligde sakatlıklar ve kart cezaları dışında nadir kadro değişikliğine giderken, mevcut kadro istikrarı içinde bu 5 oyuncuya henüz forma vermedi. Galatasaray'da ayrıca, bir maçta 2 dakika süre alan Ahmet Çalık, 2 maçta 17 dakika oynayan Koray Günter ve 2 maçta 27 dakika oyunda kalan Sinan Gümüş de formaya en uzak isimler arasında yer aldı.

MUSLERA, DİĞER KALECİLERE ŞANS TANIMIYOR

Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera, kadroda bulunan diğer kalecilere henüz süre şansı tanımadı. Uruguaylı file bekçisinin istikrarlı performansı nedeniyle, sezon başında Bordeaux'dan transfer edilen 35 yaşındaki Cedric Carrasso ile genç Eray İşcan, maça çıkma fırsatı bulamadı. Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarıyla birlikte takımın yedek kalecilerinin de forma bulma ihtimali artacak.

TARIK, DONK VE EMRAH YİNE "KAYIP"

Sarı-kırmızılı futbol takımına büyük beklentilerle transfer edilen Tarık Çamdal, Ryan Donk ve Emrah Başsan, bu sezon da çıkış yakalayamadı. Galatasaray'ın 2014-2015 sezonu başında Eskişehirspor'dan 4 milyon 750 bin avro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği Tarık Çamdal, 4. sezonunda da aşama kaydedemeyerek ilk bölümde rekabetin dışında kaldı. Kasımpaşa'dan 2015-2016 sezonu devre arasında 2 milyon 250 bin avro bonservis ücreti ödenerek alınan Hollandalı futbolcu Ryan Donk da beklentileri karşılayamayan bir diğer isim oldu. Geride kalan sezonu İspanya'nın Real Betis ekibinde kiralık geçiren Donk, geri dönüşünün ardından teknik heyetin gözüne girmeyi başaramadı.

Antalyaspor ile yolları ayırmasının ardından geride kalan sezonun başında bonservissiz olarak kadroya dahil edilen Emrah Başsan da beklentilerin uzağında kalan bir diğer isim konumunda. Geride kalan sezonun ikinci yarısını Hollanda ekibi Fortuna Sittard'da kiralık geçiren Emrah, yeni sezon planlamasında bulunmasına karşın sadece UEFA Avrupa Ligi ön elemesindeki Östersunds-Galatasaray müsabakasının son 4 dakikasında forma giydi ve ligde süre alamadı.

FAYDALANILAMAYAN OYUNCULARIN MALİYETİ YÜKSEK

Ligde henüz süre alamayan Cedric Carrasso, Eray İşcan, Tarık Çamdal, Ryan Donk ve Emrah Başsan'ın yanı sıra yeni sezon planlamasında düşünülmeyen Hakan Balta ile Nigel de Jong'un sarı-kırmızılı kulübe toplam maliyeti oldukça yüksek. Galatasaray Kulübünün 7 oyuncu için bu sezon yapacağı garanti ödeme 8 milyon avronun üzerinde.



Bu oyuncuların 2017-2018 sezonu için alacakları garanti ödemeler şöyle: