 Saray muhafızı – Fotomaç – 08 Kasım 2017 ;
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HEPSİ
    08 Kasım 2017, Çarşamba
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    Saray muhafızı

    Saray muhafızı

    7 milyon euro’ya transfer edildiğinde bonservis ücreti fazla bulunan yıldız, savunmadaki başarılı futbolunun yanı sıra golcü özelliği ile de öne çıktı

    Son yıllarda savunmada büyük sıkıntı yaşayan Galatasaray, sonunda aradığı stoperi buldu. Sao Paulo'dan 7 milyon euro bonservis bedeli ile transfer edilen Maicon Pereira Roque 11 haftada savunmanın değişmezlerinden olmakla kalmadı, skor 4 gol de üreterek sonuca da direkt etki etti. Kariyerinde daha önce bir sezonda en fazla gol attığı yılı Sao Paulo'da geçiren yıldız futbolcu, Sao Paulo'daki rekorunu şimdiden yakaladı. Maicon Roque, Galatasaray formasıyla 1 gol daha atması halinde kariyer rekorunu kıracak.

    ŞUT İZNİ VERMİYORLAR
    Savunmayı başarı ile yöneten, geriden atakları başlatan, 1.91'lik boyu ile hava toplarını toplayan Brezilyalı futbolcu, 4 gollük performansıyla Avrupa'da 5 büyük lig arasında en çok gol atan stoper olmayı da başardı. Maicon'un yanı sıra Serdar Aziz ve Denayer ile birlikte Galatasaray ligin en az gol yiyen takımı olurken ayrıca rakiplerine tam bir duvar oluşturdu. 11 haftada Galatasaray'ın karşılaştığı takımlar sadece 34 şut çekerken sarı-kırmızılı ekip, bu performansı ile Avrupa'nın en iyi 7. takımı oldu.





    KAPADOKYA'YA BAYILDI
    Tudor'un milli arada verdiği 3 günlük izni fırsat bilen Maicon, ülkesine gitmek yerine Türkiye'yi keşfe çıktı. Eşi Ursula ve çocuklarını yanına alarak tatile çıkan Brezilyalı stoper, öncelikle Kapadokya'ya gitti ve gezdiği yerlere hayran kaldı. Türk yemeklerini deneyimleyen Maicon Pereira Roque, en çok kağıt kebabını beğendi. Türk insanlarının sıcakkanlığına vurgu yapan Sambacı, gezdiği yerleri sosyal medya hesabından paylaşarak dünyanın her yerine tanıtmayı da ihmal etmedi.

    DÜNYAYA TANITTI
    İnstagramda dünyanın her yerinden takipçileri bulunan Maicon'un Kapadokya paylaşımı 75 bin beğeni, 472 de yorum aldı.


    1. 08 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:04
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