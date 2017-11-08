Saray muhafızı

yıllarda savunmada büyük sıkıntı yaşayan, sonunda aradığı stoperi buldu. Sao Paulo'dan 7 milyon euro bonservis bedeli ile transfer edilen11 haftada savunmanın değişmezlerinden olmakla kalmadı, skor 4 gol de üreterek sonuca da direkt etki etti. Kariyerinde daha önce bir sezonda en fazla gol attığı yılıgeçiren yıldız futbolcu, Sao Paulo'daki rekorunu şimdiden yakaladı. Maicon Roque,formasıyla 1 gol daha atması halinde kariyer rekorunu kıracak.başarı ile yöneten, geriden atakları başlatan, 1.91'lik boyu ile hava toplarını toplayan Brezilyalı futbolcu, 4 gollük performansıyla5 büyük lig arasında en çok gol atan stoper olmayı da başardı.yanı sıraveile birlikte Galatasaray ligin en az gol yiyen takımı olurken ayrıca rakiplerine tam bir duvar oluşturdu. 11 haftadakarşılaştığı takımlar sadece 34 şut çekerken sarı-kırmızılı ekip, bu performansı ile Avrupa'nın en iyi 7. takımı oldu.milli arada verdiği 3 günlük izni fırsat bilen, ülkesine gitmek yerinekeşfe çıktı. Eşi Ursula ve çocuklarını yanına alarak tatile çıkan Brezilyalı stoper, önceliklegitti ve gezdiği yerlere hayran kaldı.yemeklerini deneyimleyen, en çok kağıt kebabını beğendi. Türk insanlarının sıcakkanlığına vurgu yapan, gezdiği yerleri sosyal medya hesabından paylaşarak dünyanın her yerine tanıtmayı da ihmal etmedi.İnstagramda dünyanın her yerinden takipçileri bulunan Maicon'un Kapadokya paylaşımı 75 bin beğeni, 472 de yorum aldı.