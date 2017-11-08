Saray muhafızı
7 milyon euro’ya transfer edildiğinde bonservis ücreti fazla bulunan yıldız, savunmadaki başarılı futbolunun yanı sıra golcü özelliği ile de öne çıktı
ŞUT İZNİ VERMİYORLAR
Savunmayı başarı ile yöneten, geriden atakları başlatan, 1.91'lik boyu ile hava toplarını toplayan Brezilyalı futbolcu, 4 gollük performansıyla Avrupa'da 5 büyük lig arasında en çok gol atan stoper olmayı da başardı. Maicon'un yanı sıra Serdar Aziz ve Denayer ile birlikte Galatasaray ligin en az gol yiyen takımı olurken ayrıca rakiplerine tam bir duvar oluşturdu. 11 haftada Galatasaray'ın karşılaştığı takımlar sadece 34 şut çekerken sarı-kırmızılı ekip, bu performansı ile Avrupa'nın en iyi 7. takımı oldu.
KAPADOKYA'YA BAYILDI
Tudor'un milli arada verdiği 3 günlük izni fırsat bilen Maicon, ülkesine gitmek yerine Türkiye'yi keşfe çıktı. Eşi Ursula ve çocuklarını yanına alarak tatile çıkan Brezilyalı stoper, öncelikle Kapadokya'ya gitti ve gezdiği yerlere hayran kaldı. Türk yemeklerini deneyimleyen Maicon Pereira Roque, en çok kağıt kebabını beğendi. Türk insanlarının sıcakkanlığına vurgu yapan Sambacı, gezdiği yerleri sosyal medya hesabından paylaşarak dünyanın her yerine tanıtmayı da ihmal etmedi.
DÜNYAYA TANITTI
İnstagramda dünyanın her yerinden takipçileri bulunan Maicon'un Kapadokya paylaşımı 75 bin beğeni, 472 de yorum aldı.
- 08 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:04
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Aykut Kocaman krizi nasıl aşıldı?
Toplam 7
Yorum
BEŞİKTAŞ canım sen o bütün umutlarını ekiciye bağladıysan geçmiş olsun farketmedin ama söylüyeyim ekici fenerin yeni balonu boş adam icraatı yok !
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Aykut Kocaman krizi nasıl aşıldı?
Toplam 7
Yorum
BEŞİKTAŞ aykut kocaman yine yeniden küstüm yaaaa oynamıyorum gidiyorum ben diyen çocuk edasıyla trip atti ama boşuna olmayacak ! aykut YETERSİZSİN !
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O hakeme düdük astırıldı!
Toplam 18
Yorum
boyle boyle o kadar cok pozisyon varki faul bile verilmeyen bu onlarin yaninda nothing hill sari lacivert olunca haber degeri tasiyor :)))
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