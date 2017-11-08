Kwadwo Asamoah Ocak’ta da zor
İtalyan basını, Juventus’un hocası Allegri’nin Ganalı yıldızı mutlaka takımda tutmak istediğini yazdı
(Takvim)
- 08 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:00
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Aykut Kocaman krizi nasıl aşıldı?
Toplam 7
Yorum
BEŞİKTAŞ canım sen o bütün umutlarını ekiciye bağladıysan geçmiş olsun farketmedin ama söylüyeyim ekici fenerin yeni balonu boş adam icraatı yok !
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Aykut Kocaman krizi nasıl aşıldı?
Toplam 7
Yorum
BEŞİKTAŞ aykut kocaman yine yeniden küstüm yaaaa oynamıyorum gidiyorum ben diyen çocuk edasıyla trip atti ama boşuna olmayacak ! aykut YETERSİZSİN !
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O hakeme düdük astırıldı!
Toplam 18
Yorum
boyle boyle o kadar cok pozisyon varki faul bile verilmeyen bu onlarin yaninda nothing hill sari lacivert olunca haber degeri tasiyor :)))
Kwadwo Asamoah Ocak’ta da zor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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