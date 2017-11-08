Kwadwo Asamoah Ocak’ta da zor

İtalyan basını, Juventus’un hocası Allegri’nin Ganalı yıldızı mutlaka takımda tutmak istediğini yazdı

Galatasaray sezon başı çok istemesine rağmen alamadığı Kwadwo Asamoah'ı devre arasında kadrosuna katmanın planlarını yapıyordu. Fakat İtalya'dan kötü haber geldi. Çizme basını, Alex Sandro'nun kötü performansı nedeniyle Juventus Teknik Direktörü Allegri'nin Ganalı yıldızı bırakmak istemediğini yazdı. Ancak Galatasaray'ın Ocak ayında Asamoah'a imza attırıp sezon sonunda işi bitirebileceği de vurgulandı.



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