Kunter: Bu galibiyet çok iyi oldu
Hapoel Jerusalem'i deplasmanda 81-91 yenen Galatasaray Odeabank'ta koç Erman Kunter karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.
Kadroda bulunan 2-3 oyuncudan hala yararlanamadıklarını belirten Erman Kunter, "En büyük problemimiz hala 2-3 oyuncudan yararlanamıyor oluşumuz. Takım olarak birlikte çok fazla antrenman yapma şansı bulamadık. EuroCup'ta Dört mağlubiyetten sonra kazanmayı başardık ve bu galibiyet çok iyi oldu. Grubun geri kalan maçlarında yarışın içinde kalacağımızı düşünüyorum. Türkiye Ligi'nde iyi bir durumda değiliz. Zorluklar yaşıyoruz. Yeni bir takım inşa ettik. Bu takımın bir araya gelmesi ve daha iyi oynaması zaman gerektiriyor. Bugün topu paylaştık, çok akıllı bir oyun oynadık. Her pozisyonda mücadele ettik. Bu da bizim için gelecek maçlar adına iyi bir belirti oldu. Umarım bu şekilde oynamayı sürdürürüz. Grupta kalan maçlarda asla vazgeçmeyeceğiz. Sürekli mücadele edeceğiz. Bundan sonra bizim için her maç final olacak" dedi.
- 08 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:32
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Lucescu'dan yabancı sınırı açıklaması
Toplam 6
Yorum
y sen önce izlemediğin türk oyuncuları izle takmıssın ıstanbul takımlarına daha gecen formda biri bas bas bagırıo ızle dıye
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"Biz Milli Takım’dan kaçmayız!
Toplam 22
Yorum
ali milli forma ile aldığımız kupalar Türk halkını gurulandırır fb forması ile alınan kupalar sadece fb lileri gurulandırır nokta
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Lucescu'dan yabancı sınırı açıklaması
Toplam 6
Yorum
OSMAN ADAM BUNAMIŞ...BU YILDIRIM I E.DEMİRÖREN ŞİRKETLERİNİ BATIRMASIN DİYE BJK YA BAŞKAN YAPMIŞTI.ORADAKİ İŞİ BİTMEDEN TÜRK FUTBOLUNU BATIRIYOR.
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