Kunter: Bu galibiyet çok iyi oldu

Kadroda bulunan 2-3 oyuncudan hala yararlanamadıklarını belirten Erman Kunter, "En büyük problemimiz hala 2-3 oyuncudan yararlanamıyor oluşumuz. Takım olarak birlikte çok fazla antrenman yapma şansı bulamadık. EuroCup'ta Dört mağlubiyetten sonra kazanmayı başardık ve bu galibiyet çok iyi oldu. Grubun geri kalan maçlarında yarışın içinde kalacağımızı düşünüyorum. Türkiye Ligi'nde iyi bir durumda değiliz. Zorluklar yaşıyoruz. Yeni bir takım inşa ettik. Bu takımın bir araya gelmesi ve daha iyi oynaması zaman gerektiriyor. Bugün topu paylaştık, çok akıllı bir oyun oynadık. Her pozisyonda mücadele ettik. Bu da bizim için gelecek maçlar adına iyi bir belirti oldu. Umarım bu şekilde oynamayı sürdürürüz. Grupta kalan maçlarda asla vazgeçmeyeceğiz. Sürekli mücadele edeceğiz. Bundan sonra bizim için her maç final olacak" dedi.