Jahovic hamlesi!

Sezona Bafetimbi Gomis ve Eren Derdiyok ikilisiyle başlayan Galatasaray'da, son Gençlerbirliği maçında Tudor sahaya çift forvetle çıktı ve performanstan memnun kalındı. Tudor'un bu sistemi ilerleyen haftalarda da kullanabileceği öğrenildi.

Bu yüzden sarı-kırmızılı takımın yeni bir forvet takviyesi ihtiyacı doğdu. Çeşitli adaylar üzerinde duran yönetimin gündemine, Göztepe'de yıldızı parlayan Adis Jahovic geldi. Attığı 11 golle krallık yarışında Gomis'le zirveyi paylaşan Makedon santrfor için nabız yoklanacak.



SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

30 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Galatasaray, Göztepe ile uygun bir bonservis bedeli karşılığında anlaşma yapılması ihtimalini göz önünde bulunduruyor. Ancak İzmir temsilcisi bu işe sıcak bakmazsa, Galatasaray cephesinin en azından devre arasında Jahovic için şartları zorlamayacağı da gelen bilgiler arasında.