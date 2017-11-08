Jahovic hamlesi!
Devre arasında Gomis ve Eren ile forma yarışına girebilecek bir santrforu renklerine bağlamak isteyen Galatasaray, krallık yarışının sürpriz ismi Jahovic’i gündemine aldı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli golcü için nabız yoklanacağı iddia edildi.
Sezona Bafetimbi Gomis ve Eren Derdiyok ikilisiyle başlayan Galatasaray'da, son Gençlerbirliği maçında Tudor sahaya çift forvetle çıktı ve performanstan memnun kalındı. Tudor'un bu sistemi ilerleyen haftalarda da kullanabileceği öğrenildi.
Bu yüzden sarı-kırmızılı takımın yeni bir forvet takviyesi ihtiyacı doğdu. Çeşitli adaylar üzerinde duran yönetimin gündemine, Göztepe'de yıldızı parlayan Adis Jahovic geldi. Attığı 11 golle krallık yarışında Gomis'le zirveyi paylaşan Makedon santrfor için nabız yoklanacak.
SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
30 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Galatasaray, Göztepe ile uygun bir bonservis bedeli karşılığında anlaşma yapılması ihtimalini göz önünde bulunduruyor. Ancak İzmir temsilcisi bu işe sıcak bakmazsa, Galatasaray cephesinin en azından devre arasında Jahovic için şartları zorlamayacağı da gelen bilgiler arasında.
- 08 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:06
-
Aykut Kocaman krizi nasıl aşıldı?
Toplam 7
Yorum
BEŞİKTAŞ canım sen o bütün umutlarını ekiciye bağladıysan geçmiş olsun farketmedin ama söylüyeyim ekici fenerin yeni balonu boş adam icraatı yok !
-
Aykut Kocaman krizi nasıl aşıldı?
Toplam 7
Yorum
BEŞİKTAŞ aykut kocaman yine yeniden küstüm yaaaa oynamıyorum gidiyorum ben diyen çocuk edasıyla trip atti ama boşuna olmayacak ! aykut YETERSİZSİN !
-
O hakeme düdük astırıldı!
Toplam 18
Yorum
boyle boyle o kadar cok pozisyon varki faul bile verilmeyen bu onlarin yaninda nothing hill sari lacivert olunca haber degeri tasiyor :)))
Jahovic hamlesi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.