G.Saray'dan flaş öneri: Yerli sınırlaması!
Galatasaray yönetimi, yabancı oyuncu sınırlaması getirilmesi halinde yerli oyunculara verilecek paralara da sınırlama getirilmesi önerisinde bulunacak.
Yayıncı kuruluşun da sınırlamaya sıcak bakmadığını düşünen Galatasaray yönetimi, olası bir sınırlama halinde yerli oyuncu ücretlerinin yükselmesinden çekiniyor ve buna göre bir öneri getiriyor.
Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; yapılan toplantıda, "O zaman yerli ücretlerinde de bir tavan sınırlaması gelsin. Bir yerli futbolcuya en fazla yıllık 6 milyon lira ödenebilir şeklinde bir sınır koyulsun. Madem yabancı yerine yerliye dönerek kalitesizlik tercih edilecek bunun bir yansıması
olsun. Sonuçta bu kez yabancıya giden para yerliye gidecek" sözleri sarfedildi.
Yabancı futbolcu sınırlaması geldiğinde yerli oyuncuların fiyatının tavan yapması Galatasaray yönetimini endişelendiriyor.
- 08 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 09:33
-
Aykut Kocaman krizi nasıl aşıldı?
Toplam 7
Yorum
BEŞİKTAŞ canım sen o bütün umutlarını ekiciye bağladıysan geçmiş olsun farketmedin ama söylüyeyim ekici fenerin yeni balonu boş adam icraatı yok !
-
Aykut Kocaman krizi nasıl aşıldı?
Toplam 7
Yorum
BEŞİKTAŞ aykut kocaman yine yeniden küstüm yaaaa oynamıyorum gidiyorum ben diyen çocuk edasıyla trip atti ama boşuna olmayacak ! aykut YETERSİZSİN !
-
O hakeme düdük astırıldı!
Toplam 18
Yorum
boyle boyle o kadar cok pozisyon varki faul bile verilmeyen bu onlarin yaninda nothing hill sari lacivert olunca haber degeri tasiyor :)))
G.Saray'dan flaş öneri: Yerli sınırlaması! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.