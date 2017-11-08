G.Saray'dan flaş öneri: Yerli sınırlaması!

Galatasaray yönetimi, yabancı oyuncu sınırlaması getirilmesi halinde yerli oyunculara verilecek paralara da sınırlama getirilmesi önerisinde bulunacak.

Türk futbolunun son günlerinde yeniden tartışma konusu olan yabancı sınırıyla ilgili Galatasaray yönetiminden ilginç bir talep geldi.



Yayıncı kuruluşun da sınırlamaya sıcak bakmadığını düşünen Galatasaray yönetimi, olası bir sınırlama halinde yerli oyuncu ücretlerinin yükselmesinden çekiniyor ve buna göre bir öneri getiriyor.



Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; yapılan toplantıda, "O zaman yerli ücretlerinde de bir tavan sınırlaması gelsin. Bir yerli futbolcuya en fazla yıllık 6 milyon lira ödenebilir şeklinde bir sınır koyulsun. Madem yabancı yerine yerliye dönerek kalitesizlik tercih edilecek bunun bir yansıması

olsun. Sonuçta bu kez yabancıya giden para yerliye gidecek" sözleri sarfedildi.



Yabancı futbolcu sınırlaması geldiğinde yerli oyuncuların fiyatının tavan yapması Galatasaray yönetimini endişelendiriyor.