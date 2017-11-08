 G.Saray'dan flaş öneri: Yerli sınırlaması! – Fotomaç – 08 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Kasım 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    G.Saray'dan flaş öneri: Yerli sınırlaması!

    G.Saray'dan flaş öneri: Yerli sınırlaması!

    Galatasaray yönetimi, yabancı oyuncu sınırlaması getirilmesi halinde yerli oyunculara verilecek paralara da sınırlama getirilmesi önerisinde bulunacak.

    Türk futbolunun son günlerinde yeniden tartışma konusu olan yabancı sınırıyla ilgili Galatasaray yönetiminden ilginç bir talep geldi.

    Yayıncı kuruluşun da sınırlamaya sıcak bakmadığını düşünen Galatasaray yönetimi, olası bir sınırlama halinde yerli oyuncu ücretlerinin yükselmesinden çekiniyor ve buna göre bir öneri getiriyor.

    Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; yapılan toplantıda, "O zaman yerli ücretlerinde de bir tavan sınırlaması gelsin. Bir yerli futbolcuya en fazla yıllık 6 milyon lira ödenebilir şeklinde bir sınır koyulsun. Madem yabancı yerine yerliye dönerek kalitesizlik tercih edilecek bunun bir yansıması
    olsun. Sonuçta bu kez yabancıya giden para yerliye gidecek" sözleri sarfedildi.

    Yabancı futbolcu sınırlaması geldiğinde yerli oyuncuların fiyatının tavan yapması Galatasaray yönetimini endişelendiriyor.
    1. 08 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:33
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    G.Saray'dan flaş öneri: Yerli sınırlaması! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.