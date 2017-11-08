 Galatasaray Odeabank ilk galibiyetini aldı – Fotomaç – 08 Kasım 2017 ;
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    08 Kasım 2017, Çarşamba
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    Galatasaray Odeabank ilk galibiyetini aldı

    Galatasaray Odeabank ilk galibiyetini aldı

    Galatasaray Odeabank, EuroCup B Grubu beşinci maçında deplasmanda İsrail temsilcisi Hapoel Jerusalem'i 91-81 mağlup etti.

    Pais Arena'da Hapoel Jerusalem ile Galatasaray Odeabank karşı karşıya geldi. Maça Galatasaray Odeabank etkili başlayan taraftı. İlk beş dakika sonunda 8-11 önde olan sarı-kırmızılıar, Dwight Hardy'den gelen üçlükle skoru 11-19 yaptığında çeyreğin bitimine üç dakika kalmıştı ve Hapoel Jerusalem molası geldi. İlk periyotta top kaybı yapmadan dokuz asist yapan Galatasaray Odeabank bu çeyreği 13-29 önde kapattı.
    İkinci periyotta da etkili olan Galatasaray Odeabank, soyunrma odasına 40-48 önder girdi.

    Üçüncü çeyrek Dwight Hardy'nin turnikesi ve DaJuan Summers'ın üç sayılık basketiyle açıldı (46-54). Çeyreğin büyük bölümünü 8-10 sayı bareminde önde götüren sarı-kırmızılılar son iki dakikaya 54-60 önde girmeyi başardı. Hapoel Jerusalem ise serbest atış çizgisinden bulduğu isabetlerle maçın içinde kalmaya devam etti. Son çeyreğe Galatasaray Odeabank 61-67 önde girdi.
    Son çeyrek başındaki Jerusalem rüzgarına Dwight Hardy üçlükleriyle cevap verirken ilk iki buçuk dakika sonunda Cim-Bom, 68-75 önde kalmaya devam etti. Maçta son beş dakikaya da sarı-kırmızılı ekip 74-78 önde girdi. Son iki buçuk dakikaya DaJuan Summers'ın serbest atış isabetleriyle Galatasaray Odeabank 78-87 önde girdi. Maçın kalan bölümünde rakibinin geri dönüşüne izin vermeyen sarı-kırmızılıar, karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı ve EuroCup'taki ilk galibiyetini aldı.
    1. 08 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:27
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