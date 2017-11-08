Galatasaray Odeabank ilk galibiyetini aldı
Galatasaray Odeabank, EuroCup B Grubu beşinci maçında deplasmanda İsrail temsilcisi Hapoel Jerusalem'i 91-81 mağlup etti.
İkinci periyotta da etkili olan Galatasaray Odeabank, soyunrma odasına 40-48 önder girdi.
Üçüncü çeyrek Dwight Hardy'nin turnikesi ve DaJuan Summers'ın üç sayılık basketiyle açıldı (46-54). Çeyreğin büyük bölümünü 8-10 sayı bareminde önde götüren sarı-kırmızılılar son iki dakikaya 54-60 önde girmeyi başardı. Hapoel Jerusalem ise serbest atış çizgisinden bulduğu isabetlerle maçın içinde kalmaya devam etti. Son çeyreğe Galatasaray Odeabank 61-67 önde girdi.
Son çeyrek başındaki Jerusalem rüzgarına Dwight Hardy üçlükleriyle cevap verirken ilk iki buçuk dakika sonunda Cim-Bom, 68-75 önde kalmaya devam etti. Maçta son beş dakikaya da sarı-kırmızılı ekip 74-78 önde girdi. Son iki buçuk dakikaya DaJuan Summers'ın serbest atış isabetleriyle Galatasaray Odeabank 78-87 önde girdi. Maçın kalan bölümünde rakibinin geri dönüşüne izin vermeyen sarı-kırmızılıar, karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı ve EuroCup'taki ilk galibiyetini aldı.
- 08 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:27
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Lucescu'dan yabancı sınırı açıklaması
Toplam 6
Yorum
y sen önce izlemediğin türk oyuncuları izle takmıssın ıstanbul takımlarına daha gecen formda biri bas bas bagırıo ızle dıye
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"Biz Milli Takım’dan kaçmayız!
Toplam 22
Yorum
ali milli forma ile aldığımız kupalar Türk halkını gurulandırır fb forması ile alınan kupalar sadece fb lileri gurulandırır nokta
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Lucescu'dan yabancı sınırı açıklaması
Toplam 6
Yorum
OSMAN ADAM BUNAMIŞ...BU YILDIRIM I E.DEMİRÖREN ŞİRKETLERİNİ BATIRMASIN DİYE BJK YA BAŞKAN YAPMIŞTI.ORADAKİ İŞİ BİTMEDEN TÜRK FUTBOLUNU BATIRIYOR.
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