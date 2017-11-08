 Eski sevgilileri unutturdular – Fotomaç – 08 Kasım 2017 ;
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    08 Kasım 2017, Çarşamba
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    Eski sevgilileri unutturdular

    Eski sevgilileri unutturdular

    Ujfalusi’nin yerinde Maicon, Eboue’den beri dolmayan sağ bekte Mariano ve orta sahada özlenen Felipe Melo’nun pozisyonunda ise Fernando, Aslan’ı zirveye taşıdı

    Transfer dönemi nokta atışı yapan sarı-kırmızılı yönetim, Maicon-Mariano-Fernando takviyesiyle savunmayı sağlama aldı ve Ujfalusi-Eboue-Melo özlemini dindirdi.

    Ujfalusi-Maicon: Ujfalusi ayrıldıktan sonra Dany ve Chedjou görev yaptı ancak Maicon gelene kadar Çek savunmacının boşluğu dolmadı. Semih'i G.Saray'a kazandıran Ujfalusi gibi lider özelliği olan Maicon, Serdar Aziz'in yeniden doğmasını sağladı.

    BEŞ SAĞ BEK, DÖRT ORTA SAHA!
    Eboue-Mariano: 3 senede sağ beke rekor bonservis (11.7 milyon Euro) harcaması yapıldı ancak Salih Dursun, Veysel Sarı, Tarık Çamdal, Martin Linnes, Luis Cavanda kalıcı olamadı. Mumla aranan Eboue'yi unutturan isim ise Mariano oldu.
    Felipe Melo-Fernando: Melo'dan sonra ön liberoya Bilal Kısa, Jem Karacan ve De Jong çare olmadı. Fernando geldi ve dertler bitti ve Melo unutuldu.

    (Sabah)
    1. 08 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:13
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