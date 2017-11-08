Eski sevgilileri unutturdular
Ujfalusi’nin yerinde Maicon, Eboue’den beri dolmayan sağ bekte Mariano ve orta sahada özlenen Felipe Melo’nun pozisyonunda ise Fernando, Aslan’ı zirveye taşıdı
Ujfalusi-Maicon: Ujfalusi ayrıldıktan sonra Dany ve Chedjou görev yaptı ancak Maicon gelene kadar Çek savunmacının boşluğu dolmadı. Semih'i G.Saray'a kazandıran Ujfalusi gibi lider özelliği olan Maicon, Serdar Aziz'in yeniden doğmasını sağladı.
BEŞ SAĞ BEK, DÖRT ORTA SAHA!
Eboue-Mariano: 3 senede sağ beke rekor bonservis (11.7 milyon Euro) harcaması yapıldı ancak Salih Dursun, Veysel Sarı, Tarık Çamdal, Martin Linnes, Luis Cavanda kalıcı olamadı. Mumla aranan Eboue'yi unutturan isim ise Mariano oldu.
Felipe Melo-Fernando: Melo'dan sonra ön liberoya Bilal Kısa, Jem Karacan ve De Jong çare olmadı. Fernando geldi ve dertler bitti ve Melo unutuldu.
(Sabah)
- 08 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:13
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Aykut Kocaman krizi nasıl aşıldı?
Toplam 7
Yorum
BEŞİKTAŞ canım sen o bütün umutlarını ekiciye bağladıysan geçmiş olsun farketmedin ama söylüyeyim ekici fenerin yeni balonu boş adam icraatı yok !
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Aykut Kocaman krizi nasıl aşıldı?
Toplam 7
Yorum
BEŞİKTAŞ aykut kocaman yine yeniden küstüm yaaaa oynamıyorum gidiyorum ben diyen çocuk edasıyla trip atti ama boşuna olmayacak ! aykut YETERSİZSİN !
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O hakeme düdük astırıldı!
Toplam 18
Yorum
boyle boyle o kadar cok pozisyon varki faul bile verilmeyen bu onlarin yaninda nothing hill sari lacivert olunca haber degeri tasiyor :)))
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