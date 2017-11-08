Eski sevgilileri unutturdular

Transfer dönemi nokta atışı yapan sarı-kırmızılı yönetim, Maicon-Mariano-Fernando takviyesiyle savunmayı sağlama aldı ve Ujfalusi-Eboue-Melo özlemini dindirdi.Ujfalusi ayrıldıktan sonra Dany ve Chedjou görev yaptı ancak Maicon gelene kadar Çek savunmacının boşluğu dolmadı. Semih'i G.Saray'a kazandıran Ujfalusi gibi lider özelliği olan Maicon, Serdar Aziz'in yeniden doğmasını sağladı.3 senede sağ beke rekor bonservis (11.7 milyon Euro) harcaması yapıldı ancak Salih Dursun, Veysel Sarı, Tarık Çamdal, Martin Linnes, Luis Cavanda kalıcı olamadı. Mumla aranan Eboue'yi unutturan isim ise Mariano oldu.Melo'dan sonra ön liberoya Bilal Kısa, Jem Karacan ve De Jong çare olmadı. Fernando geldi ve dertler bitti ve Melo unutuldu.(Sabah)