Dursun Özbek revizyon istiyor!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 2 Aralık’ta yapılacak Olağanüstü Genel Kurulu’nun neden yapıldığını açıklayarak, "Genel Kurul bütçenin revizyonu için yapılacaktır" dedi. Özbek, ayrıca Mischon de Reya firması tarafından sunulan raporun bitmiş bir rapor olmadığını açıkladı.

Galatasaray Divan Kurulu Kasım ayı Olağan Toplantısı, Gayrettepe Dedeman Otel'de gerçekleşti. Toplantıda konuşan Başkan Dursun Özbek, taraftarların Türk Telekom Stadyumu'na ulaşmasını kolaylaştırmak için yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Özbek, ayrıca 5 Aralık'ta Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı için yapılan baloya destek çağrısında bulundu.



"Biz ilk aşamada sözleşmede doğan gelirlerimizi fon yaptık"

Özbek, Riva, Florya, Kemerburgaz ve Mecidiyeköy'de bulunan otel inşaatı hakkında bilgi verdi. Riva ile Emlak konutla sözleşmelerinin olduğunu yineleyen Başkan Özbek, "İhaleyi kazanan firma proje yarışması açtı. En çok yatırımcısına destek verecek çalışmalar yapılıyor Bu projenin belli olduğunda bilgi vereceğim. Biz ilk aşamada sözleşmede doğan gelirlerimizi fon yaptık. Bu da finansal borçlarımıza yatırdık. Projenin işleme girmesi sırasında bu gelirlerin çok daha olacağını söylemiştim. Projenin çıktıktan sonra satışlardan gelecek gelirler faizleri aşağıya çekecektir. Bu gidişata göre 25 milyon TL'lik meblağ bugün ya yarın yatırılacaktır" diye konuştu.



"Florya'dan ayrılmamız, Kemerburgaz'ın devriye alınmasından sonra olacaktır"

Florya ile ilgili olarak ise Özbek, "Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nden irtifa hakkımız var. Yaklaşık 17 senemiz var. Kemerburgaz'a geçerken, burada Metin Oktay tesisleri adında bir sportif faaliyet alanı tutacağız. Bazı tesisleri Florya'da tutacağız. Bu nihai yapılan mütakabat çerçevesinde Florya'daki tesislerimizden ayrılabilmemiz ancak Kemerburgaz'daki yeni tesisimizin devriye alınması sonucunda olacaktır. Maliye Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda sınırları belli olmuştur. Bunla ilgili olarak ilgili bakanlarla görüşülmüştür. Başbakanımızdan imza beklenmektedir. Kendisi ile yapılan görüşme çerçevesinde şu an ABD seyahati dönüşünde kendisi ile görüşeceğiz. Bu şekilde de yeni arazimizin irtifa hakkını almak için görüşeceğiz" şeklinde konuştu.



"Otel inşaatı durmamıştır"

Otel inşaatında yavaşlama olduğunu ve bunun da piyasaların bugünkü durumundan kaynaklı olduğunu ifade eden Özbek, "İnşaat durmamıştır. Önümüzdeki günlerde daha da hızlı artacaktır. Otelin bitirilmesiyle ilgili finansal anlaşma Denizbank'ta duruyor. Piyasalar iyiyken, devreye sokmak daha karlıdır. Sektörden birisi olarak zamanlamanın iyi yapılmasını istiyorum. Kendi otelini açtı yorumları yapılıyor. Ankara'da Point Otel açıldı. Biz yatırımcı değiliz. Gel işlet dedikleri için oradayız. 44 yıldır ticaretle uğraşıyorum. Galatasaray'ı her zaman şahsi menfaatlerimin üzerinde tutmuşumdur" değerlendirmesinde bulundu.



"Bütçe revizyonuna ihtiyaç var"

2 Aralık'ta olağanüstü bir genel kurul tertip ettiklerini hatırlatan Başkan Özbek, "Burada bütçe revizyonuna ihtiyaç var. Biz bunu açıkladığımız zaman, bazı üyeler 'Biz demiştik, borçlanma için yetki isteyecek' diye konuşmalar yaptılar. Dereceyi görmeden paçayı sıvamamak lazım. Birbirimize destek verelim. Yapacağımız işlerde destek vererek konuşmak Galatasaray'a faydası olacaktır. 1 Ocak 2017 senesi için Mart ayında bütçe sunduk. Bu bütçe ile faaliyetlerimiz yürütüyoruz. Ama sene içinde öyle bu süreçte öyle faaliyetlerle karşılaştık ki size verdiğimiz sözden dolayı size danışmak istedim. Bütçe hesaplamaları yaparken, para girişleri oldu. Hepinize genel kurulda gelmiş durumu anlatmak için bu genel kurulu yapıyoruz. Bunların hesabını size vermeyelim mi? Bu paraları nereye harcadığımızı tüm genel kurula anlatmamız gerekiyor. 2 Aralık'taki genel kurul, bütçenin revizyonu olayıdır. Daha birinci günden negatif bir algı yapmak, Galatasaray'ın faydasına değildir. 2.5 senedir Galatasaray'ın başkanlığını yürütmekteyim. Size bizi seçtiğiniz genel kurulda verdiğimiz bütün sözleri tutuk. Yapabileceğimiz her şeyi yaptık. Bana verdiğiniz desteğiniz destekten dolayı teşekkür ederim" dedi.



"Bu rapor bitmiş bir rapor değildir"

100 üyenin talebiyle geçmiş dönemlere ait Mischon de Reya firmaları tarafından araştırma hakkında da konuşan Özbek, "Konuyla ilgili bir araştırma yaptık. Hangi firmalar var. Dünya ilk 4 içine giren bir firma ile sözleşme imzaladık. Bir İngiliz avukatlık şirketi ile bir sözleşme imzaladık. Netice bizden istenen bilgileri aktardık. O firmanın Ağustos ayının ortasına doğru raporu bize teslim ettiler. Bu firma incelemeyi aşama aşama ayırıyor. Bize teslim edilen rapor birinci aşamasıdır. Raporu okuyan değerli Galatasaraylılar görmüştür. Biz bunun arkasından bu incelemeleri de yapacağız. Bu rapor bitmiş bir rapor değildir. Yine size bilgi aktaracağız.



Araştırma raporu ile alakalı divan üyelerine seslenen Başkan Özbek, "Halka açık bir şirketimiz var. Yapılan konuşmalarda bu hususun dikkat alınması lazım. Raporun tamamlanmasının ardından daha net bir açıklama şansımız olacaktır. Raporun bugünkü şekli ile muhafaza etmekteyiz" diyerek sözlerini noktaladı.