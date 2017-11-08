Dağ gibi Galatasaraylı Kailash!
Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera geçtiğimiz günlerde baba olmuş ve Eşi Patricia ile birlikte yeni doğan oğluna Kailash adını vermişti.
Kailash Tibet'te bir dağın ismi. 7 bin metreye yaklaşan yüksekliğiyle epey görkemli bir dağ olan Kailash, aynı zamanda kutsal bir dağ. Hem Hindular hem de Budistler için özel bir anlamı olan Kailash'a, bu inançlara mensup binlerce kişi her yıl hacı olmak için geliyor.
Hindular'ın inanışına göre tanrıların tanrısı Shiva bu dağın doruğunda yaşar. Dağın yamacındaki kayalarda onun yüzü olduğuna inanılıyor.
Hindular'ın inanışına göre tanrıların tanrısı Shiva bu dağın doruğunda yaşar. Dağın yamacındaki kayalarda onun yüzü olduğuna inanılıyor.
- 08 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:57
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Aziz Yıldırım'dan çok sert açıklama!
Toplam 16
Yorum
gsli birak aglasinlar ya, takiminin futboluna bakmiyorda hakemlere camur atiyor
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Eski sevgilileri unutturdular
Toplam 3
Yorum
melo ne Melo bizi, ne de biz Melo'yu unutmadık. bu böyle biline..!
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Alper Potuk'a sürpriz talip!
Toplam 8
Yorum
gsli akliniz varsa jahovicle takas yapin
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