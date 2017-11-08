 Dağ gibi Galatasaraylı Kailash! – Fotomaç – 08 Kasım 2017 ;
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    08 Kasım 2017, Çarşamba
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    Dağ gibi Galatasaraylı Kailash!

    Dağ gibi Galatasaraylı Kailash!

    'ın tecrübeli file bekçisi geçtiğimiz günlerde baba olmuş ve Eşi Patricia ile birlikte yeni doğan oğluna Kailash adını vermişti.

    Kailash Tibet'te bir dağın ismi. 7 bin metreye yaklaşan yüksekliğiyle epey görkemli bir dağ olan Kailash, aynı zamanda kutsal bir dağ. Hem Hindular hem de Budistler için özel bir anlamı olan Kailash'a, bu inançlara mensup binlerce kişi her yıl hacı olmak için geliyor.

    Hindular'ın inanışına göre tanrıların tanrısı Shiva bu dağın doruğunda yaşar. Dağın yamacındaki kayalarda onun yüzü olduğuna inanılıyor.
    1. 08 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:57
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