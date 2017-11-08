 Çilingir Belhanda – Fotomaç – 08 Kasım 2017 ;
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    08 Kasım 2017, Çarşamba
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    Çilingir Belhanda

    Çilingir Belhanda
    GENÇLERBİRLİĞİ maçında 2 asist yapan Younes Belhanda'nın futbolu göklere çıkarılmıştı. Faslı oyuncunun yokluğunda Trabzonspor'a yenilen Cimbom'da 27 yaşındaki yıldızın değeri anlaşıldı. Belhanda son 4 maçta rakip ceza sahasına 63 top gönderdi. 38 pas isabeti sağladı. Aynı süreçte 20 kilit pasın 9'unu isabetli kullandı. Belhanda'yı vazgeçilmez yapan Faslı yıldızın oynadığı maçlarda atılan 21 golün 12'sinde katkı vermesi.
    1. 08 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:27
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