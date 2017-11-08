Bizim işimiz TFF ile!

"Yabancı sayısına sınır koyacağız” diyen Milli Takım Teknik Direktörü Luce’ye Özbek’ten cevap geldi: “Biz bu konuyu önce Kulüpler Birliği’nde görüşeceğiz sonra da TFF ile masaya oturacağız"

MİLL İ Takım'ın hocası Mircea Lucescu, La Gazzetta dello Sport'a konuşmuştu. Rumen çalıştırıcının "Federasyonla sahadaki yabancı sayısına sınır koyacağız. Doğu ülkelerinde bunu yapmalıyız" sözlerine başkan Dursun Özbek yanıt verdi. "Sarı Kırmızı Kareler" yarışmasının ödül töreninde Özbek'e Luce'nin sözlerinin hatırlatıldı.



'ŞAHSİ FİKİRLERİDİR'

ÖZBEK şunları söyledi: "Kulüpler Birliği olarak haftaya bir toplantı yapacağız. Yabancı konusu Süper Lig AŞ'yi ve alt ligleri çok ilgilendiren bir konu. Elbette ki Türkiye'nin ve Türk futbolunun faydasına bir karar alma konusunda TFF ile aynı fikirdeyiz. Lucescu'nun açıklamalarını okudum. Fakat Kulüpler Birliği'nin de katkısı lazım. Bu toplantının ardından TFF ile konuyu görüşeceğiz. O sözler Lucescu'nun şahsi fikirleri. Şahsi olduğunu düşünüyorum çünkü federasyonun görüşü bu olsaydı bize direkt iletirlerdi. Lucescu'nun sözlerini kamuoyuna bırakıyorum"



RUSLAR ANLAMADI

ZENİT'i çalıştırırken "Yabancı sınırlaması zarardan başka bir şey getirmez" diyen Lucescu'nun Türk Milli Takımı'nın başına geçtikten sonraki 'U dönüşü' Rusları şaşırttı. FIFA futbolcu temsilcisi Malik Arutyunov "Luce'nin sözlerini anlamadım. Ukrayna'da Shakhtar'ı çalıştırırken 9-10 yabancısı vardı. Zenit'teyken sınıra karşıydı. Farklı konuşuyor" dedi.