Bizim işimiz TFF ile!
"Yabancı sayısına sınır koyacağız” diyen Milli Takım Teknik Direktörü Luce’ye Özbek’ten cevap geldi: “Biz bu konuyu önce Kulüpler Birliği’nde görüşeceğiz sonra da TFF ile masaya oturacağız"
'ŞAHSİ FİKİRLERİDİR'
ÖZBEK şunları söyledi: "Kulüpler Birliği olarak haftaya bir toplantı yapacağız. Yabancı konusu Süper Lig AŞ'yi ve alt ligleri çok ilgilendiren bir konu. Elbette ki Türkiye'nin ve Türk futbolunun faydasına bir karar alma konusunda TFF ile aynı fikirdeyiz. Lucescu'nun açıklamalarını okudum. Fakat Kulüpler Birliği'nin de katkısı lazım. Bu toplantının ardından TFF ile konuyu görüşeceğiz. O sözler Lucescu'nun şahsi fikirleri. Şahsi olduğunu düşünüyorum çünkü federasyonun görüşü bu olsaydı bize direkt iletirlerdi. Lucescu'nun sözlerini kamuoyuna bırakıyorum"
RUSLAR ANLAMADI
ZENİT'i çalıştırırken "Yabancı sınırlaması zarardan başka bir şey getirmez" diyen Lucescu'nun Türk Milli Takımı'nın başına geçtikten sonraki 'U dönüşü' Rusları şaşırttı. FIFA futbolcu temsilcisi Malik Arutyunov "Luce'nin sözlerini anlamadım. Ukrayna'da Shakhtar'ı çalıştırırken 9-10 yabancısı vardı. Zenit'teyken sınıra karşıydı. Farklı konuşuyor" dedi.
- 08 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:58
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Aykut Kocaman krizi nasıl aşıldı?
Toplam 7
Yorum
BEŞİKTAŞ canım sen o bütün umutlarını ekiciye bağladıysan geçmiş olsun farketmedin ama söylüyeyim ekici fenerin yeni balonu boş adam icraatı yok !
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Aykut Kocaman krizi nasıl aşıldı?
Toplam 7
Yorum
BEŞİKTAŞ aykut kocaman yine yeniden küstüm yaaaa oynamıyorum gidiyorum ben diyen çocuk edasıyla trip atti ama boşuna olmayacak ! aykut YETERSİZSİN !
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O hakeme düdük astırıldı!
Toplam 18
Yorum
boyle boyle o kadar cok pozisyon varki faul bile verilmeyen bu onlarin yaninda nothing hill sari lacivert olunca haber degeri tasiyor :)))
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