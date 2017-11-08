"Biz Milli Takım’dan kaçmayız!
Galatasaray Basketbol Şubesi Genel Menajeri Ömer Yalçınkaya, Fenerbahçe Basketbol Takımı'ndan 5 oyuncunun Milli Takım'a gitmeme kararı sonrası ilginç açıklamalarda bulundu.
Yalçınkaya, sarı lacivertli ekip oyuncularının kararına göndermede bulunurken şu ifadeleri kullandı:
"Milli Takım kutsal bir görevdir. Bizler çocukluktan beri gerek idareci olarak, gerek oyuncu olarak, gerekse masör olarak oraya gitmenin hayalini kurardık. Ben Milli Takım'da olmayı, Milli Takım'ın bir parçası olmayı her zaman çok önemsemişimdir. Bu, benim kişisel düşüncem. Zaten kulüpler de Milli Takım için vardır. Milli Takım, ülkedeki basketbolun gelişimini sağlayan yegane unsurdur. Daha sonrasında kulüpler gelir. Tabii en üst düzey mertebede yer alan Milli Takım görevi de kaçınılmazdır. Ben bunu böyle görüyorum.
Diğer kulüplerin ne yaptığı ya da ne yapacağı beni ilgilendirmiyor. Kulübüm ve kendi adıma şunu söyleyebilirim; biz, Milli Takım görevi verildiği zaman asla kaçmayız. Bu görev verildiğinde görevimizi mutlaka ifa ederiz. Ama herkesin kendi fikri vardır. Benim şahsi fikrim Milli Takım'ın önemli olduğu ve oraya mutlaka icabet etmek gerektiğidir."
- 08 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:05
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Ozan: ''Bir sorumlu varsa...''
Toplam 6
Yorum
doğru H.Ali,M.Topal,Ozan,Fernandao,Kameni,Van persi bu takımın engelleri. bir takım en fazla bir macta 2 çürügü idare eder. niye çürük olsun ki
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Şenol Güneş'ten Pepe itirafı
Toplam 2
Yorum
arsen l. Gülmeyen suratı altında dürüst sevecen bir insanlık yatıyor.Bağırıp çağırdığına bakmayın.Boş lafları sevmez kompleksi yok.Tam BJK ye göre.
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Ozan: ''Bir sorumlu varsa...''
Toplam 6
Yorum
doğru en buyuk sorun sensin ozan. yetenek yok oyun zekası yok teknik yok ne işe yarar bu adam.parlayacak parlayacak daha bekleyin
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