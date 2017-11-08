Aydemir Akbaş'ın G.Saray Divan Kurulu'nda olay yaratan konuşması

Galatasaray'ı, Galatasaraylıların karıştırabileceğini kaydeden Akbaş, "İspanyol radyocuyu dövdüm, tribünde milletvekilini boğazladım. Ben normal Galatasaraylı değilim, Galatasaray'ı kimse yıkamaz, Galatasaraylı yıkar. Galatasaray'da hırsız var, 5 senedir hırsız var diye bağırıyorum, raporu beklemeyin, gelin anlatayım. Ne yapacaksınız? Ben bu yönetimi destekliyorum, başkana da söyledim ama yanlışı gördüğüm zaman satarım. Konu Galatasaray oldu mu, karıyı da satarım, herkesi de satarım. Benim hayatım Galatasaray" diye konuştu.

"BENİ ÇAMURLAŞTIRMAYIN, BELDEN AŞAĞIYA İNERİM"

Akbaş, amacın karıştırmak olduğunu belirtirken; "Kulüp iş merkezine dönmüş. 665 kişi, ne iş yapıyor bunlar? Olmaz öyle şey. Elle tutulur şeylere bakın. İkaz ediyorum, bazı insanları ikaz ediyorum. Beni çamurlaştırmayın, belden aşağıya inerim. Karıştırmayın ortalığı, amacınız karıştırmak. Ben pislikleri araştırırsam, çok şey bulurum. Galatasaray'ı Galatasaraylı yıkar, Galatasaray'ı kimse yıkamaz. Bunu diğer kulüp başkanlarına da söyledim. Benim bilmediğim yoktur spor hakkında. Ben 7 yaşından beri bu sporun içindeyim. Futbolcu nedir bilirim, hangisi sahtekar bilirim. Tek adam tanıdım, o da Metin Oktay" ifadelerini kullandı.

