Aslan'da devre arası 4 yolcu
Galatasaray Kulübü, sezon sonunu beklemeden Ocak ayında 4 oyuncu ile anlaşarak yollarını ayırmak istiyor...
Sarı-kırmızılılar, kadro dışı bırakılan Hakan Balta, Nigel De Jong, Umut Gündoğan ve Endoğan Adili ile sezon sonunu beklemeden yollarını ayırmayı planlıyor. Ara transferde izlenecek politika ve transfer hedefleri için Tudor ile bir araya gelecek olan Başkan Dursun Özbek'in 4 futbolcunun durumunu da masaya yatırması bekleniyor.
KARAR IGOR TUDOR'UN
Başkan Özbek ve yönetimin, kadro dışı bırakılan ve U21 takımı ile antrenmanlara çıkan 4 futbolcu ile ocak ayında uzlaşarak sözleşmelerini feshetmek istediği öğrenildi. Özbek, Tudor'dan bir kez daha bu 4 futbolcu için "Şans vermeyi düşünmüyorum" yanıtını alırsa konuyu çözmek üzere harekete geçecek. Nigel De Jong, Hakan Balta, Endoğan Adili ve Umut Gündoğan'a anlaşmalı olarak sözleşmelerini feshetmek adına çağrıda bulunulacak ve Sportif Direktör Cenk Ergün, bu 4 oyuncunun menajerleri ile görüşecek.
RIZALARIYLA VEDA
Bu görüşmede amaç, De Jong, Hakan Balta ve Endoğan Adili ile fesih bedeli konusunda anlaşarak yolları ayırmak olacak. Sarı-kırmızılılar, sezon sonuna kadar yarım sezonluk hak edişleri toplam 2.2 milyon Euro olan 4 futbolcu ile orta noktada buluşmak ve daha düşük bir rakama sözleşmelerini feshetmek istiyor.
- 08 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:44
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Fırtına'da transfer çalışmaları başladı
Toplam 1
Yorum
ged 61 yuhhh artık kardeşim yaaa..kulüp borçtan batıyor aldıkların hiç oynamadan kulübede oturuyor ve halamı transfer düşünülüyor..kamera şakası...
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Arda’ya kapı kapalı
Toplam 5
Yorum
Meth Türkiyeye gelme son kontratınıda arsenalde yap.bırak futbolu arda antrenör ol t.d ol gönlümüz sana açık.rahat bırakmazlar burda seni.
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İngilizler'in Cenk pişmanlığı
Toplam 2
Yorum
Kartalcan CP pisman olur tabii, kredi kartina 24 taksit futbolcu alimini sadece Fikret Baskan yapar.su seneyi sampiyon kapatalim da sezon sonu bakariz
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