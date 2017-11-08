 Aslan'da devre arası 4 yolcu – Fotomaç – 08 Kasım 2017 ;
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    08 Kasım 2017, Çarşamba
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    Aslan'da devre arası 4 yolcu

    Aslan'da devre arası 4 yolcu

    Galatasaray Kulübü, sezon sonunu beklemeden Ocak ayında 4 oyuncu ile anlaşarak yollarını ayırmak istiyor...

    Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kadro dışı 4 futbolcuyu teknik direktör Igor Tudor'a soracak, bir kez daha "Şans vermeyi düşünmüyorum" yanıtını alırsa, harekete geçecek. Söz konusu oyuncularla görüşülecek ve 2.2 milyon Euro yerine daha düşük bir rakam karşılığı sözleşmeleri feshedilecek.

    Sarı-kırmızılılar, kadro dışı bırakılan , , ve ile sezon sonunu beklemeden yollarını ayırmayı planlıyor. Ara transferde izlenecek politika ve transfer hedefleri için Tudor ile bir araya gelecek olan Başkan Dursun Özbek'in 4 futbolcunun durumunu da masaya yatırması bekleniyor.

    KARAR IGOR TUDOR'UN
    Başkan Özbek ve yönetimin, kadro dışı bırakılan ve U21 takımı ile antrenmanlara çıkan 4 futbolcu ile ocak ayında uzlaşarak sözleşmelerini feshetmek istediği öğrenildi. Özbek, Tudor'dan bir kez daha bu 4 futbolcu için "Şans vermeyi düşünmüyorum" yanıtını alırsa konuyu çözmek üzere harekete geçecek. , , ve 'a anlaşmalı olarak sözleşmelerini feshetmek adına çağrıda bulunulacak ve Sportif Direktör Cenk Ergün, bu 4 oyuncunun menajerleri ile görüşecek.

    RIZALARIYLA VEDA
    Bu görüşmede amaç, De Jong, Hakan Balta ve Endoğan Adili ile fesih bedeli konusunda anlaşarak yolları ayırmak olacak. Sarı-kırmızılılar, sezon sonuna kadar yarım sezonluk hak edişleri toplam 2.2 milyon Euro olan 4 futbolcu ile orta noktada buluşmak ve daha düşük bir rakama sözleşmelerini feshetmek istiyor.
    1. 08 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:44
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