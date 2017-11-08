Arda’ya kapı kapalı

Barcelona'dan iyice kopan Arda Turan, yeniden Galatasaray'la anılmaya başladı. Fakat sarıkırmızılı taraftarlar kadar İgor Tudor da yıldız futbolcunun kadroya katılmasına çok sıcak bakmıyor. Bu konuda Başkan Dursun Özbek ile bir görüşme yapan Hırvat hoca, Arda hakkındaki görüşlerini şöyle sıraladı:



* Takımımın fizik kondisyonu üst seviyede. Arda aylardır idman yapmıyor.

* Barcelona'da tüm sol açıklar sakat olmasına rağmen teknik direktörü idmanda kaleciyi oynattı, onu oynatmadı.

* Bize gelirse en az 2 aya ihtiyacı var. Formunu yakalaması için. O süreçte yedek kulübesinde oturursa herkes için sıkıntı olur. Kilo aldı.

* Milli Takıma da davet edilmedi.



Arsenal peşinde

Barcelona ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan ve Galatasaraylıların mesafeli durduğu Arda Turan ile Arsenal'in ilgilendiği iddia edildi. İngiliz ekibinin, Barcelona'nın kadrosunda düşünmediği Arda Turan'ı Ocak ayında renklerine bağlamak için girişimlerde bulunacağı ileri sürüldü.

