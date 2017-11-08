Arda’ya kapı kapalı
* Takımımın fizik kondisyonu üst seviyede. Arda aylardır idman yapmıyor.
* Barcelona'da tüm sol açıklar sakat olmasına rağmen teknik direktörü idmanda kaleciyi oynattı, onu oynatmadı.
* Bize gelirse en az 2 aya ihtiyacı var. Formunu yakalaması için. O süreçte yedek kulübesinde oturursa herkes için sıkıntı olur. Kilo aldı.
* Milli Takıma da davet edilmedi.
Arsenal peşinde
Barcelona ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan ve Galatasaraylıların mesafeli durduğu Arda Turan ile Arsenal'in ilgilendiği iddia edildi. İngiliz ekibinin, Barcelona'nın kadrosunda düşünmediği Arda Turan'ı Ocak ayında renklerine bağlamak için girişimlerde bulunacağı ileri sürüldü.
- 08 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:57
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Aykut Kocaman krizi nasıl aşıldı?
Toplam 7
Yorum
BEŞİKTAŞ canım sen o bütün umutlarını ekiciye bağladıysan geçmiş olsun farketmedin ama söylüyeyim ekici fenerin yeni balonu boş adam icraatı yok !
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Aykut Kocaman krizi nasıl aşıldı?
Toplam 7
Yorum
BEŞİKTAŞ aykut kocaman yine yeniden küstüm yaaaa oynamıyorum gidiyorum ben diyen çocuk edasıyla trip atti ama boşuna olmayacak ! aykut YETERSİZSİN !
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O hakeme düdük astırıldı!
Toplam 18
Yorum
boyle boyle o kadar cok pozisyon varki faul bile verilmeyen bu onlarin yaninda nothing hill sari lacivert olunca haber degeri tasiyor :)))
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