O hakeme düdük astırıldı!
Fenerbahçeli oyuncunun, Galatasaraylı futbolcuya attığı ‘uçan tekmeyi’ sarı kartla geçiştiren hakemin Twitter paylaşımları başına dert açtı. MHK, hakem camiası için ağza alınmayacak ifadeler kullanan Mert’in ‘umut vadetmeyen’ hakemliğini bitirme kararı aldı.
Elit U17 Ligi'nde geçtiğimiz gün oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde Sarı-Lacivertli Gürkan Başkan isimli futbolcu, Sarı-Kırmızılı rakibi Mustafa Fettahoğlu'na gaddarca bir faul yapmıştı. Ancak mücadelenin hakemi Onur Mert'in, uçan tekmeyle yapılan bu faulü sadece sarı kartla cezalandırması şaşkınlık yaratmıştı.
HAKEMLİKTEN UZAKLAŞTIRILDI
Sosyal medyada büyük tepki toplayan hakem Mert'in geçmişte attığı tweet'lerin ortaya çıkması bardağı taşırdı. Fanatik bir Fenerbahçeli olan Onur Mert'in Merkez Hakem Kurulu ve şu anda Süper Lig'de maç yöneten hakemler için kullandığı hakaret içeren paylaşımlar ortaya çıkarıldı. MHK, hem pozisyona gösterdiği sarı kart hem de hakem camiasına yönelik sözleri nedeniyle genç hakemin kariyerini bitirme kararı aldı.
F.Bahçe U17 takımı ile G.Saray U17 takımı arasında oynanan maçta F.Bahçeli futbolcunun, G.Saraylı futbolcuya yaptığı faul tepki çekti! pic.twitter.com/HeOkYASvel— Fotomaç (@fotomac) 5 Kasım 2017
- 07 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 12:33
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Fenerbahçe’de üç kadro dışı, iki ihtar
Toplam 53
Yorum
Mr.Tufan Oynamayan futbolcular mı puan kayıplarından sorumluymuş?
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Fenerbahçe’de üç kadro dışı, iki ihtar
Toplam 53
Yorum
ruhi mücerret lig sonuncusuna karşı iki ön libero oynayıp, suçu hakemlere atmak bir fener klasiği bravo cesur yürek aykut .:))))
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Tudor'dan Arda'ya veto
Toplam 2
Yorum
gökhan arda galatasarayda oynayamaz ama fenerde oynayabilir kadro müsait arda icin
O hakeme düdük astırıldı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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