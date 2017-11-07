 O hakeme düdük astırıldı! – Fotomaç – 07 Kasım 2017 ;
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    07 Kasım 2017, Salı
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    O hakeme düdük astırıldı!

    O hakeme düdük astırıldı!

    Fenerbahçeli oyuncunun, Galatasaraylı futbolcuya attığı ‘uçan tekmeyi’ sarı kartla geçiştiren hakemin Twitter paylaşımları başına dert açtı. MHK, hakem camiası için ağza alınmayacak ifadeler kullanan Mert’in ‘umut vadetmeyen’ hakemliğini bitirme kararı aldı.

    Elit U17 Ligi'nde geçtiğimiz gün oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde Sarı-Lacivertli Gürkan Başkan isimli futbolcu, Sarı-Kırmızılı rakibi Mustafa Fettahoğlu'na gaddarca bir faul yapmıştı. Ancak mücadelenin hakemi Onur Mert'in, uçan tekmeyle yapılan bu faulü sadece sarı kartla cezalandırması şaşkınlık yaratmıştı.

    HAKEMLİKTEN UZAKLAŞTIRILDI
    Sosyal medyada büyük tepki toplayan hakem Mert'in geçmişte attığı tweet'lerin ortaya çıkması bardağı taşırdı. Fanatik bir Fenerbahçeli olan Onur Mert'in Merkez Hakem Kurulu ve şu anda Süper Lig'de maç yöneten hakemler için kullandığı hakaret içeren paylaşımlar ortaya çıkarıldı. MHK, hem pozisyona gösterdiği sarı kart hem de hakem camiasına yönelik sözleri nedeniyle genç hakemin kariyerini bitirme kararı aldı.

    1. 07 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 12:33
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