Maicon, Avrupa'da ilk 10 isim arasında!
Galatasaray'ın ‘Savunma bakanı’ Maicon, tecrübesiyle defansa liderlik etti. Onun yönetimindeki defans, Galatasaray'ı, Avrupa’da kalesine şuta en az izin veren ilk 10 takım arasına soktu.
UJFALUSİ'DEN SONRA İLK
Maicon'un liderliğini yaptığı savunma, geride kalan 11 haftada sadece 34 şuta izin verdi, bunların da 9'u gol oldu. Bu istatistikte Galatasaray, Avrupa'da ilk 10'da… Real Madrid ve Manchester United gibi devlerin önünde olan Galatasaray, 11. haftalar itibariyle son kez 9 gol yediğinde sezon 2011-12'ydi ve kadroda Tomas Ujfalusi bulunuyordu.
- 07 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 11:53
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Kocaman istifadan vazgeçti
Toplam 88
Yorum
MESUT SANA NE SEN BJK NİN AFFEDİLEN FUTBOLCULARINI SAY YADA GS NİN TUDORU KAC KEZ ELEŞTİRİP İYİ HOCA DENDİĞİNİ
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Beşiktaş Mehmet Topal'ı neden almaz
Toplam 5
Yorum
BEŞİKTAŞ bu oyuncu sezon başında tercihini yapmıştır bizde imzalar kalplere atılıyor ! beşiktaş asla B planı olmaz ! yani istemez sizin olsun !
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Asamoah'ın bütçesi hazır!
Toplam 1
Yorum
yaşar ersoyu Asamoah alınsın fakat yabancı sınırlandırması geliyor.GS'nin en az 3-4 kaliteli yerli oyuncu alması gerekiyor.Ümit ederiz o yönde bir çalışma yapılıyordur.
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