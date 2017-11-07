 Maicon, Avrupa'da ilk 10 isim arasında! – Fotomaç – 07 Kasım 2017 ;
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    07 Kasım 2017, Salı
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    , Avrupa'da ilk 10 isim arasında!

    Maicon, Avrupa'da ilk 10 isim arasında!

    Galatasaray'ın ‘Savunma bakanı’ , tecrübesiyle defansa liderlik etti. Onun yönetimindeki defans, Galatasaray'ı, Avrupa’da kalesine şuta en az izin veren ilk 10 takım arasına soktu.

    Türkiye'nin en pahalı stoperi unvanıyla sezon başında 7 milyon Euro'ya transfer edilen , Galatasaray'ın başarısında en büyük pay sahibi isimlerin başında geliyor. Sezonun ilk döneminde, tüm takım gibi Östersunds yenilgisiyle sarsılan ama yıkılmayan Brezilyalı, maçlar ilerledikçe kalitesini kanıtladı. Porto'da geçirdiği 6 yılın ardından Galatasaray formasıyla Avrupa'ya geri dönen sambacı, sezonun parlayan ismi olmayı başardı.

    UJFALUSİ'DEN SONRA İLK
    Maicon'un liderliğini yaptığı savunma, geride kalan 11 haftada sadece 34 şuta izin verdi, bunların da 9'u gol oldu. Bu istatistikte Galatasaray, Avrupa'da ilk 10'da… Real Madrid ve Manchester United gibi devlerin önünde olan Galatasaray, 11. haftalar itibariyle son kez 9 gol yediğinde sezon 2011-12'ydi ve kadroda Tomas Ujfalusi bulunuyordu.
    1. 07 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 11:53
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