Galatasaray taraftarda da lider

Sarı-kırmızılı takım, ev sahibi olduğu maçlarda 40 bin 842 seyirci ortalamasıyla bu alanda da zirvede yer aldı. Geçtiğimiz sezon ilk 11 hafta sonunda 33 bin 293 seyirci ortalamasını yakalayan Galatasaray, ortalama seyirci sayısını maç başına 7 bin 549 kişi arttırdı. Sarı-kırmızılı takım, ezeli rakipleri arasında da bu sezon 40 bin ortalamayı geçen ilk takım olarak ön plana çıktı. Ayrıca sarı-kırmızılı ekip bu sezon sahasında, "dört büyükler" içinde yalnızca Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.

BEŞİKTAŞ İKİNCİ SIRADA

Seyirci ortalamasında Galatasaray'ı, ligde son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş takip ediyor. Siyah-beyazlı takım Vodafone Park'taki karşılaşmalarında, 11 haftada 34 bin 225 seyirci ortalamasını tutturdu. Beşiktaş, şampiyon olduğu geçtiğimiz sezonki 30 bin 138 taraftar sayısı ortalamasını da geçmiş oldu. Şenol Güneş'in ekibi, bu sezon sahasında şu ana kadar "dört büyükler" içinde yalnızca Trabzonspor'u konuk etti.

FENERBAHÇE'NİN SEYİRCİ ORTALAMASINDA BÜYÜK ARTIŞ VAR

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde sezona giren Fenerbahçe ise ligde şu ana kadar umduğunu bulamamış olsa da taraftar sayısında geçtiğimiz sezona göre büyük artış sağladı. Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun ilk 11 haftasında 18 bin 907 seyirci ortalamasına oynarken, sarı-lacivertlilerin bu sezon ise aynı dönemde ortalama seyirci sayısı 30 bin 443 olarak kayıtlara geçti. Sarı-lacivertli ekibin, seyirci ortalamasındaki bu artışta, ilk 11 haftada sahasında Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir karşılaşmalarını oynaması da etkili oldu.

TRABZONSPOR SEYİRCİ ORTALAMASINI YAKLAŞIK 4'E KATLADI

Sezona önemli transferle giren Trabzonspor, "dört büyükler" içinde seyirci ortalamasını en fazla arttıran takım olarak dikkati çekiyor. Geçtiğimiz sezon evindeki maçları 6 bin 673 seyirci ortalaması ile oynayan bordo-mavililer, bu sezon bu rakamı yaklaşık 4'e katladı. Trabzonspor, geride kalan 11 haftada maçlarını 24 bin 864 seyirci ortalamasıyla oynadı. Bordo-mavili takım bu sezon sahasında "dört büyükler" içinde yalnızca Galatasaray ile karşı karşıya geldi.

İlk 11 haftalar itibarıyla, son iki sezondaki seyirci ortalamaları

Takım adı 2016-2017 2017-2018 Galatasaray 33293 40842 Beşiktaş 30138 34225 Fenerbahçe 18907 30443 Trabzonspor 6673 24864

PASSOLİG KART SATIŞINDA DA ZİRVE GALATASARAY'IN

Galatasaray, Passolig kart satışında da zirvede yer aldı. Geçtiğimiz sezon sonunda Passolig kart satışında Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gerisinde yer alan Galatasaray, bu sezon ise atağa kalkarak bu alanda da liderlik koltuğuna oturdu. Geçen sezon sonunda toplam kart satışı 505 bin 206 olan Galatasaray, bu yıl büyük bir atak yaparak 619 bin 496 rakamına ulaştı. Sarı-kırmızılı ekip, Passolig kart satışında 600 bin barajını geçen ilk ve tek takım konumunda da bulunuyor. Galatasaray'ı, 596 bin 471 kart satışı ile Fenerbahçe takip ederken, üçüncü sırada ise 566 bin 297 ile Beşiktaş bulundu. Trabzonspor ise bu sezon kart satışını 187 bin 241'e yükseltti.

Passolig kart satışında son iki sezonda takımların durumu

Takım adı 2016-2017 2017-2018 Galatasaray 505206 619496 Fenerbahçe 526790 596471 Beşiktaş 513790 566297 Trabzonspor 156133 187241

Ayrıca, bu sezon Süper Lig'de statlara giriş yapan taraftarların yüzde 12'si Passo Mobil Uygulaması'nı kullanmaya başladı.