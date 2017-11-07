 Galatasaray, Başakşehir hazırlıklarına başladı – Fotomaç – 07 Kasım 2017 ;
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    07 Kasım 2017, Salı
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    , Başakşehir hazırlıklarına başladı

    Galatasaray, Başakşehir hazırlıklarına başladı

    , Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

    Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Igor Tudor yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri ve tempolu koşu yapıldı. Daha sonra dar alanda pas ve top kapma çalışması yapan sarı-kırmızılılar, ardından teknik pas çalışması üzerinde durdu. Arından koşu yapan oyuncular, antrenmanın son bölümünde ise topa sahip olma çalışması gerçekleştirdi.

    Antrenmanda milli takım kamplarında bulunan Selçuk İnan, Serdar Aziz, Tolga Ciğerci, Younes Belhanda, Martin Linnes, Badou Ndiaye ve Garry Rodrigues yer almadı. Bugün Kailash isimli bir erkek çocuğu dünyaya gelen Fernando Muslera da izinli olduğu için antrenmana katılmadı.
    , Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarına yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği çift antrenmanla devam edecek.
    1. 07 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:11
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