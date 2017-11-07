Galatasaray, Başakşehir hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.
Antrenmanda milli takım kamplarında bulunan Selçuk İnan, Serdar Aziz, Tolga Ciğerci, Younes Belhanda, Martin Linnes, Badou Ndiaye ve Garry Rodrigues yer almadı. Bugün Kailash isimli bir erkek çocuğu dünyaya gelen Fernando Muslera da izinli olduğu için antrenmana katılmadı.
Galatasaray, Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarına yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği çift antrenmanla devam edecek.
- 07 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 22:11
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Cenk Gönen yok oluyor
Toplam 2
Yorum
md beşiktaşı kaç maç yaktı.Beşiktaşta kalması için uğraşan futboldan anlamayan veya bunu bilip düşmanlık için uğraşanlar,bunu okuyun ve utanın
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F.Bahçe'de kadro dışı yok! Transfer başladı...
Toplam 17
Yorum
Düsseldorf'lu Devre arası TD degiştirecek,, gitmesi gerekenlerden (!) kurtulacak,, gelecek yeni TD'rün önerdigi oyuncuları alacak YÖNETIM DURUŞU !
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Babel'den yayıncı kuruluşa tepki
Toplam 2
Yorum
SMD Adam haklı Beinsports oldugu için demiyorum herkes kafasına göre görüntüleri haber sayfalarında paylaşabiliyorsa bu adamında hakkı var..
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