 Fernando Muslera baba oldu – Fotomaç – 07 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Kasım 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Fernando baba oldu

    Fernando <a href="/index/muslera?id=85d04d92-a7e0-412d-ba0b-ad6779c87947" class="" rel="tag">Muslera</a> baba oldu

    Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando 'nın çocuğu oldu.

    Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, yedi sezondur sarı-kırmızılı formayı giyen 'nın eşi Patricia 'nın bir erkek bebek dünyaya getirdiği bildirildi. Sarı-kırmızılı kulüp, Kailash adı verilen bebeğe sağlıklı, mutlu ve uzun bir yaşam diledi.

    1. 07 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 14:53
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fernando baba oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.