Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, yedi sezondur sarı-kırmızılı formayı giyen Muslera'nın eşi Patricia Muslera'nın bir erkek bebek dünyaya getirdiği bildirildi. Sarı-kırmızılı kulüp, Kailash adı verilen bebeğe sağlıklı, mutlu ve uzun bir yaşam diledi.