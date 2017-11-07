Fernando Muslera baba oldu
Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'nın çocuğu oldu.
- 07 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 14:53
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Beşiktaş Mehmet Topal'ı neden almaz
Toplam 17
Yorum
fb atiba artık yavaş yavaş kaldıramıyor maçları alternatifi olur şenol hocayla yeniden bir çıkış yakalar.
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Kocaman istifadan vazgeçti
Toplam 108
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CINO Bas git Aykut
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Kocaman istifadan vazgeçti
Toplam 108
Yorum
GSFUN BÜYÜK LOKMA YE BÜYÜK LAF ETME DEMİŞLER.AĞZINA TAKMIŞ BİR "SUNİ" SÖZÜNÜ BAŞKA TAKIMLARIN MAÇLARIYLA UĞRAŞIYOR.SEN İŞİNE BAK AYKUT EFENDİ.
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