Dursun Özbek'ten yabancı sınırı sözleri
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Sarı Kırmızı Kareler" yarışmasının ödül töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özbek, gündemdeki yabancı sınırı üzerine yapılan yorumlarla ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.
Lucescu'nun açıklamalarıyla ile alakalı soru üzerine, ben bu soruya Kulüpler Birliği Başkanı olarak cevap vermek istiyorum diyen Özbek, "Kulüpler Birliği olarak bu konuyla ilgili önümüzdeki hafta bir toplantı yapacağız. Bugün zannedersem duyurusunu yapıyorlar müsaitliği çerçevesinde diğer başkanların. Böyle bir toplantı yapılacak. Dolayısıyla bu yabancı sınırlaması, yabancı yasağı konusu Süper Lig A.Ş'yi ve alt ligleri de çok ilgilendiren bir konu. Burada Kulüpler Birliği olarak yaptığımız toplantının neticesinde zaten Sayın Federasyon Başkanı ile de konuşmamız çerçevesinde de bir ortak çaşlışma sonucunda elbette ki Türkiye'nin, Türk futbolunun faydasına bir karar alınması konusunda zaten bir mütabakatımız vardı. Onun için önümüzdeki hafta yapacağımız toplantı neticesinde, federasyonla da görüşerek bir yol haritası çizilecek. Sayın Lucescu'nun açıklamasını bende okudum. Fakat böyle bir mütabakatımız yoktu. Kulüpler Birliği'nin de katkı vermesi lazım. Dolayısıyla böyle bir toplantı Kulüpler Birliği önümüzdeki hafta yapacak. Neticesine bağlı olarak da federasyonla bir araya geleceğiz" dedi.
Lucescu'nun yaptığı açıklamaların kendi fikri olduğunu söyleyen Özbek, "Sayın Lucescu kendi fikrini açıklıyor. Şahsi olduğunu düşünüyorum. Çünkü, federasyonun görüşü olsaydı bu federasyon bunu bize direkt olarak iletirdi diye düşünüyorum. Böyle bir açıklamada bulundu. Kamuoyunun takdirine bırakıyorum Lucescu'nun açıklamasını" diye konuştu.
- 07 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 13:37
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Derbiyi bırak yıldızlara bak
Toplam 14
Yorum
Sabır Lüfen futbolcuların çoğu yeni bir ülke, kültür ve takıma geldi. mutlaka inişler olacaktır. bu takım bir de uyumu tam sağlarsa işte o zaman görün
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"Aykut Kocaman yarın idmanda!"
Toplam 11
Yorum
fb azız sen bıttın bızım gozumuzde bıttın yalanlarından bıktık insallah alı koc baskanımız olacak
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Neustadter: Havlu atmayacağız
Toplam 7
Yorum
fb sen once adam gıbı bır defans yapta sonra konus kız gıbı oynuyorsun yaptıgın hatalar sonumuza hazırlıyor asıl kadro dısı sen olmlısın
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